العالم اليوم - هجمات أوكرانية على روسيا والقرم

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 10:20 مساءً - شنت أوكرانيا، مساء الثلاثاء، سلسلة هجمات متزامنة استهدفت مناطق داخل روسيا، وفي شبه جزيرة القرم التي ضمتها الأخيرة إلى أراضيها عام 2014، ووصفت موسكو الهجمات، التي قالت إنها أحبطتها، بـ"الإرهابية".

هجوم على بيلغورود أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة قام بها "نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي"، على أهداف في أراضي الاتحاد الروسي، مساء الثلاثاء، باستخدام قذيفتين من أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة وطائرة من دون طيار.

أكدت الوزارة تدمير جميع الأهداف الجوية فوق منطقة بيلغورود بواسطة أنظمة الدفاع الجوي المناوبة. محاولة استهدف القرم في السياق ذاته، أعلنت الدفاع الروسية إحباط هجوم صاروخي أوكراني فوق الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود قبالة سواحل شبه جزيرة القرم.

أوضحت أنه جرى إحباط "محاولة نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي"، باستخدام صاروخ "نبتون".

اكتشفت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة صاروخا أوكرانيا ودمرته، فوق البحر الأسود.

ذكر حاكم سيفاستوبول في شبه الجزيرة، أنه تم إعلان حالة تأهب جوي في المدينة.

توقفت وسائل النقل العام البحرية والبرية عن الحركة مؤقتا نتيجة التأهب. تكتيك الهجمات الأوكرانية كثفت أوكرانيا، في الآونة الأخيرة، من عمليات استهدف شبه جزيرة القرم والداخل الروسي.

صارت وزارة الدفاع الروسية تعلن بشكل يومي عن إسقاط الطائرات الأوكرانية المسيّرة التي تستهدف القرم

ومناطق داخل روسيا مثل بيلغورود، التي تبعد نحو 60 كيلومترا عن الحدود مع أوكرانيا.

ومناطق داخل روسيا مثل بيلغورود، التي تبعد نحو 60 كيلومترا عن الحدود مع أوكرانيا. كان أبرز الهجمات الأوكرانية في هذا السياق قصف مقر أسطول البحر الأسود الروسي في مدينة سيفاستوبول، أواخر سبتمبر الماضي.

يقول خبراء إن الهجمات الأوكرانية على القرم والداخل الروسي تعزز قدرة كييف على إحياء الهجوم المضاد، الذي تحدثت الكثير من الدوائر السياسية الغربية عن بطئه وربما إخفاقه في كثير من الأوقات.

تسعى كييف، بحسب هؤلاء، إلى لي ذراع الجيش الروسي بعيدا عن مناطق التمترس الدفاعية وخطوط الدفاع الحصينة، عبر شن الهجمات هنا وهناك.

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