العالم اليوم - النائب الأميركي غايتز: كيفن مكارثي مخلوق مستنقع!

انتم الان تتابعون خبر النائب الأميركي غايتز: كيفن مكارثي مخلوق مستنقع! من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 4 أكتوبر 2023 01:22 صباحاً - وصف عضو مجلس النواب الأميركي الجمهوري مات غايتز رئيس المجلس السابق كيفن مكارثي بأنه "مخلوق المستنقع" بعد إطاحة الأخير من منصبه.

وقال غايتز الذي كان يشكل رأس الحربة في إقالة مكارثي: "لقد صعد إلى السلطة من خلال جمع أموال فوائد خاصة وإعادة توزيع تلك الأموال مقابل خدمات".

وأضاف "نحن نكسر الحمى وعلينا أن ننتخب رئيسا أفضل."

وسئل عما إذا كان سيرشح الآن النائب ستيف سكاليز خلفا لمكارثي. أجاب غايتز: "أعتقد أن ستيف سكاليز سيكون رئيس مجلس استثنائيًا."

وكان قد قدم النائب الجمهوري المتشدد، مات غايتز ، مقترحا للإطاحة بكفين مكارثي، الإثنين.

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن غايتز يعبر بمقترحه هذا عن الغضب إزاء نجاح جهود رئيس مجلس النواب الأميركي على تفادي الإغلاق الحكومي في عطلة نهاية الأسبوع، بعد أن تجاهل مطالب لهم.

وأبلغ غايتز الصحفيين أن هناك أمرين لا ثالث لهم: