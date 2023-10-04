نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تعيين رئيس مؤقت لمجلس النواب الأمريكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة التشريعية في مجلس النواب، باتريك ماكجينري، النائب عن ولاية كارولاينا الشمالية، رئيسا مؤقتا لمجلس النواب في الكونجرس الأمريكي.

وأوضحت الهيئة بعد التصويت الذي أدى إلى إقالة كيفين مكارثي من منصبه أنه وفقًا للقوانين، سيكون المسؤول المؤقت هو الشخص الذي اقترحه الرئيس السابق نفسه، حيث سيتم تعيين الشخص الذي ذكره أولًا في القائمة.

وأعلن في المجلس: "أول اسم في القائمة التي قدمها مكارثي هو باتريك ماكجينر من شمال كارولينا"، وفقا لـ "سبوتنيك".

وسيكون باتريك ماكجينر الرئيس الرسمي المؤقت لمجلس النواب حتى انتخاب نائب دائم.

وصباح اليوم، صوتت أغلبية من 216 عضوًا بمجلس النواب لصالح مقترح بشغور منصب رئيس المجلس، مقابل تصويت 210 أعضاء ضد المقترح، لتصبح تلك المرة الأولى التي يعزل فيها أعضاء مجلس النواب رئيس المجلس.

يشار إلى أن النائب مات جيتس قاد المبادرة لإقالة مكارثي بسبب عدم رضاه عن تسوية مكارثي مع الديمقراطيين، التي أدت إلى الموافقة على ميزانية لمدة 45 يومًا لتجنب تعليق أنشطة الحكومة الفدرالية.