نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حليف مقرب من كيفن مكارثي.. من هو رئيس الكونجرس الأمريكي الجديد؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خلف باتريك ماكجينري، النائب عن ولاية كارولاينا الشمالية في مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي رئيس المجلس المقال، بعدما عين رئيسا مؤقتا للكونجرس.

جاء ذلك بعدما صوت أعضاء مجلس النواب الأمريكي، مساء الثلاثاء، على عزل رئيس المجلس الجمهوري كيفن مكارثي من منصبه، في سابقة هي الأولى في تاريخ الولايات المتحدة.

صلاحيات كاملة

وبحسب الهيئة التشريعية في مجلس النواب الأمريكي، يتمتع رئيس المجلس المؤقت بجميع الصلاحيات التي يتمتع بها رئيس مجلس النواب المنتخب.

حليف مقرب من مكارثي

وماكهنري هو حليف مقرب من مكارثي، وعمل في يناير، كمفاوض رئيسي في مجلس النواب للتوسط والحصول على الأصوات اللازمة كي يصبح مكارثي رئيسا.

الرئيس الجديد للكونجرس، لعب أيضًا دورا مركزيا في صفقة مكارثي للحد من الديون مع الرئيس جو بايدن، والتي استخف بها المحافظون داخل مؤتمر الحزب الجمهوري باعتبارها أحد العوامل الدافعة لإبعاده عن منصب المتحدث.

رئيس لجنة الخدمات المالية بالكونجرس

كما أن ماكهنري يقضي فترة ولايته العاشرة في منطقة الكونجرس العاشرة في ولاية كارولينا الشمالية، وقد تم انتخابه لأول مرة لعضوية الكونجرس في عام 2004، ويرأس لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب.

أما قبل انتخابه لعضوية مجلس النواب في ولاية كارولينا الشمالية في عام 2002، عمل ماكهنري في حملة جورج دبليو بوش الرئاسية لعام 2000 وحصل على تعيين كمساعد خاص لوزير العمل في عام 2001.

السابقة الأولى في تاريخ أمريكا

يشار إلى أن مجلس النواب الأمريكي كان أعلن الأربعاء، لأول مرة بتاريخ أمريكا، عزل رئيسه، بعدما صوّت أعضاء المجلس على مشروع سحب الثقة من رئيس المجلس الجمهوري مكارثي.

يأتي ذلك بعد موافقة 216 نائبا ورفض 210، صوت فيه الديمقراطيون جميعا لصالح العزل، ومعهم تجمع الحرية التابع للحزب الجمهوري.