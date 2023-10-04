العالم اليوم - من يخلف كيفن مكارثي في رئاسة مجلس النواب الأميركي؟

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 4 أكتوبر 2023 06:23 صباحاً - عقب شغور منصب رئاسة مجلس النواب الأميركي بعزل كيفن مكارثي، تولى النائب الجمهوري باتريك ماكهنري، من ولاية كارولينا الشمالية، قيادة مجلس النواب مؤقتًا إلى حين التصويت على رئيس جديد والذي من المتوقع أن يلتئم الثلاثاء المقبل بعد عطلة المجلس.

وخلال مؤتمر صحفي، أكد رئيس مجلس النواب السابق أنه لا ينوي الترشح للمنصب رغم الدعوات لطرح اسمه للمنصب مرة أخرى. لكن من هم المشرعون من الحزب الجمهوري ممن يرغبون في الترشح لتولي المنصب خلفا لمكارثي: زعيم الأغلبية في مجلس النواب ستيف سكاليز، وهو الرجل الثاني في الحزب الجمهوري، حيث بدأ بالتواصل مع زملائه من الجمهوريين بشأن الترشح، وفقًا لموقع سي إن إن عن مصدر مطلع. وقال سكاليز، المصاب بسرطان الدم، لسي إن إن "أشعر بالارتياح للترشح للمنصب".

صرح مصدر مطلع لـ"سي إن إن" بأن عددا من المشرعين الجمهوريين تواصل مع رئيس لجنة الدراسات، كيفين هيرن، للترشح للشاغر وأنه يفكر بالتقدم للمنصب بشكل جدي". هيرن هو رئيس أكبر مجموعة للمحافظين الجمهوريين في مجلس النواب.

دعا عدد من الجمهوريين المحافظين رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب، جيم جوردان، للترشح للمنصب، وهو "منفتح" على القيام بذلك، حسبما قال أحد المشرعين من الحزب الجمهوري. ويبدو أن جوردان، الذي استبعد باستمرار عن الترشح لمنصب رئيس البرلمان، أبقى الخيار أمامه مفتوحا.

توم إيمير وهو قيادي ومسؤول في مجلس النواب وهو أحد الأسماء المطروحة كأحد كبار المنافسين لتولي هذا المنصب. إلا أن إيمير أعلن دعمه لزعيم الأغلبية سكاليز قائلا "تربطني صداقة قديمة مع سكاليز وسيكون رئيسا عظيما لمجلس النواب." وأكد النائبان مات غايتز وبوب جود أن مجلس النواب سيلتئم الثلاثاء القادم وقد يصوت على انتخاب رئيس جديد له خلال الأسبوع. وقال جود: "آمل التصويت على منصب رئيس المجلس يوم الاربعاء" مضيفا: "لا أعرف إذا كان سيتم ذلك الثلاثاء أو الأربعاء".

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