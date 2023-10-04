العالم اليوم - الملكي يقلب الطاولة على "الحمير الصغيرة" بثلاثية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 4 أكتوبر 2023 06:23 صباحاً - عدل ريال مدريد تأخره ليفوز 3-2 على مضيفه نابولي في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم حيث هز أليكس ميريت حارس صاحب الأرض شباكه بالخطأ ليمنح الفريق الإسباني الانتصار.

وسجل فينيسيوس جونيور وجود بلينجهام هدفي ريال مدريد في الشوط الأول بعدما تقدم نابولي بواسطة ليو أوستيجارد بضربة رأس.

لكن الفريق الإيطالي أدرك التعادلمن ركلة جزاء نفذها بيوتر جيلينسكي في الشوط الثاني.

لكن ريال مدريد سجل هدف الانتصار في الدقيقة 78 بعدما أطلق فيدريكو بالبيردي تسديدة بعيدة المدى اصطدمت بالعارضة ثم برأس الحارس ميريت إلى داخل المرمى.

ويتصدر ريال مدريد المجموعة الثالثة وله ست نقاط بعد مباراتين متقدما بثلاث نقاط على نابولي وبراجا. ويأتي أونيون برلين في المركز الرابع بدون نقاط.

وكانت هذه المباراة الثانية لفينيسيوس بعد عودته من إصابة في الساق أبعدته لأكثر من شهر وبدا متعشطا للعب وظهر تفاهمه مع بلينجهام.

وأتيحت لكل منهما فرص للتسجيل في الدقائق الأولى لكن نابولي من تقدم بضربة رأس من أوستيجارد في الدقيقة 19 بعد فشل كيبا أريزابالاجا حارس ريال مدريد في إبعاد ركلة ركنية.

وجاء رد الفريق الزائر سريعا بهدفي فينيسيوس وبلينجهام في غضون سبع دقائق.

واستخلص بلينجهام الكرة من جيوفاني دي لورينتسو مدافع نابولي خارج منطقة الجزاء ومررها إلى فينيسيوس الذي سدد في الزاوية البعيدة في الدقيقة 27.

مجهود رائع

وضع بلينجهام ريال مدريد في المقدمة في الدقيقة 34 بعد مجهود فردي رائع ومراوغة ثلاثة مدافعين من نابولي.

وعاد نابولي فور بداية الشوط الثاني بركلة جزاء من جيلينسكي في الدقيقة 54 احتسبها الحكم بعد العودة لحكم الفيديو المساعد الذي أكد وجود لمسة يد على المدافع ناتشو.

وغضب لاعبو ريال مدريد والمدرب كارلو أنشيلوتي من قرار الحكم، الذي كان تجاهل اللعبة في البداية، حيث بدا أن الكرة اصطدمت بقدم ناتشو قبل يده اليسرى أثناء محاولته لمنع تسديدة.

وأبلغ أنشيلوتي شبكة موفيستار بلس "لا أعتقد أنها ركلة جزاء. لقد ارتدت من قدمه. لا يمكنك قطع أيدي اللاعبين".

ووسط صيحات الجماهير الحاضر في ملعب دييجو مارادونا بحث صاحب الأرض عن الفوز وكاد أن يحقق مراده من تسديدة خفيتشا كفاراتسخيليا التي مرت بجوار المرمى بينما تصدى أريزابالاجا لثلاث فرص من بينها تسديدة فيكتور أوسيمين من مدى قريب.

وجلس لوكا مودريتش لاعب الوسط المخضرم على مقاعد البدلاء قبل مشاركته ليمنح ريال مدريد الحيوية قرب النهاية.

وصنع مودريتش فرصة رائعة لبلينجهام الذي افتقرت تسديدته للدقة في الدقيقة 75.

وبعدها بثلاث دقائق وصلت ركلة ركنية نفذها اللاعب الكرواتي إلى بالبيردي الذي سدد من مدى بعيد كرة استقرت في المرمى بعدما اصطدمت برأس ميريت.

وقال أنشيلوتي "قدم مودريتش أداء جيدا. كنا بحاجة للمزيد من السيطرة وصنع الفارق حقا بعد دخوله. بخبرته وكفاءته سيطر على المباراة حين كنا بحاجة لذلك".