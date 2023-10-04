العالم اليوم - عزل مكارثي.. فوضى الجمهوريين ورأي البيت الأبيض

انتم الان تتابعون خبر عزل مكارثي.. فوضى الجمهوريين ورأي البيت الأبيض من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 4 أكتوبر 2023 08:20 صباحاً - صوت مجلس النواب الاميركي لعزل رئيس المجلس الجمهوري "كيفن مكارثي"، في سابقة في تاريخ الولايات المتحدة تجسّد مدى الانقسامات التي يعاني منها الحزب الجمهوري.

وللمرة الأولى في تاريخه الممتدّ منذ 234 سنة، صوّت مجلس النواب الأميركي بأغلبية 216 صوتاً مقابل 210 لصالح مذكرة طرحها الجناح المتشدّد في الحزب الجمهوري تنص على اعتبار "منصب رئيس مجلس النواب شاغراً"، في خطوة تشرّع الباب أمام منافسة غير مسبوقة لخلافة كيفن ماكارثي قبل عام من الانتخابات الرئاسية.

وقاد التمرد النائب مات غيتس، وهو جمهوري من اليمين المتطرف عن ولاية فلوريدا وخصم لمكارثي كان يتهمه بعدم بذل ما يكفي من جهد لخفض الإنفاق الفيدرالي.

وكانت تلك أحدث اللحظات المشحونة في مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون خلال عام، بعدما دفع المجلس واشنطن إلى حافة تخلف كارثي عن سداد ديون بقيمة 31.4 تريليون دولار وأيضا إلى حافة إغلاق جزئي للحكومة.

ويسيطر الجمهوريون على المجلس بأغلبية بسيطة بواقع 221 مقعدا مقابل 212، مما يعني أنهم لا يستطيعون خسارة ما يزيد على 5 أصوات إذا اتحد الديمقراطيون ضدهم.

أسباب النائب غيتس لإقالة مكارثي:

ما حدث اليوم هو بسبب خسارة مكارثي لثقة الجميع.

مكارثي لم يلتزم بالاتفاقات التي ابرمناها معه يناير الماضي.

مكارثي.. وصل إلى السلطة من خلال جمع أموال منافع خاصة وإعادة توزيع تلك الأموال مقابل خدمات.

ماذا قال مكارثي بعد العزل؟

جهود النائب مات غيتس لعزلي كانت بدوافع شخصية.

لا أندم على أي قرار اتخذته وأدى إلى عزلي.

لست نادماً على جهودي في بناء التحالفات وإيجاد الحلول.

لقد نشأت على حل المشاكل وليس خلقها.

وجودي في منصب رئيس مجلس النواب كان شرفًا كبيرًا.

أترك منصبي وأنا أشعر بالفخر والانجاز والتفاؤل.

قمت بالمخاطرة من أجل الشعب الأميركي.

ماذا قال الجمهوريون؟

الجمهوري أندى بار اتهم زميله مات غيتس بتسليم مجلس النواب الى الديموقراطيين بزعامة حكيم جفريز.

نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس قال إنه يشعر بخيبة أمل كبيرة بعد التصويت على عزل مكارثي.

المرشح الجمهوري كريس كريستي قال إن ما قام به النائب مات غيتس "كارثي" معتبرا انه سيتسبب بالفوضى داخل الحزب.

النائب الجمهوري عن ولاية اوكلاهوما توم كول قال إن الحزب الجمهوري دخل حالة فوضى "وعلينا ترك خياراتنا مفتوحة امام كل الاحتمالات".

النائبة الجمهورية نانسي مايد قالت إن ثمة تحديا كبيرا لتوحيد الحزب الجمهوري.

رد فعل البيت الأبيض: