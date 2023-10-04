العالم اليوم - "العالمية القابضة" تعزز حصتها في "أداني انتربرايزيس"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 4 أكتوبر 2023 08:20 صباحاً - أعلنت الشركة العالمية القابضة، المدرجة في سوق أبوظبي المالي، زيادة حصتها في أداني انتربرايزيس الهندية إلى أكثر من خمسة بالمئة بعد أيام من بيع حصتها في شركتين أخريين في مجموعة أداني.

وقالت العالمية القابضة في بيان على موقع سوق أبوظبي المالي، إن زيادة حصتها في أداني تعكس ثقتها في قدرة الشركة الهندية على توسيع نطاق أنشطتها في المطارات ومراكز البيانات والهيدروجين الأخضر.

وقالت العالمية القابضة في بيان إن أداني انتربرايزيس لديها القدرة الفائقة على الاستفادة بشكل استثنائي من رحلة النمو القوية في الهند.

وأداني انتربرايزيس هي الشركة الرائدة في مجموعة الملياردير جاتام أداني وتواجه حاليا قضايا كان قد أثارتها شركة هندنبرج ريسيرش الأمبركية للبيع على المكشوف في يناير أفادت بأن المجموعة متورطة في التلاعب بالأسهم وتراكمت عليها ديون مرتفعة كثيرا.

وأنكرت مجموعة أداني جميع المزاعم، وتقوم هيئة تنظيم الأسواق الهندية بالتحقيق بناء على أوامر المحكمة العليا في الهند.

وقالت مجموعة أداني في بيان أنه بعد الاستثمارات الجديدة، أصبحت قيمة ملكية العالمية القابضة في الشركة الرائدة في مجموعة أداني الآن نحو 140 مليار روبية (حوالي 1.68 مليار دولار)، وفقا لسعر إغلاق أسهمها الثلاثاء. وقالت المحموعة في البيان إن زيادة حصة القابضة العالمية كانت "تأييدا قويا لخطط النفقات الرأسمالية القوية للمجموعة والحوكمة والشفافية".

من جانبها، أكدت القابضة العالمية الخميس الماضي إنها وافقت على بيع استثماراتها في أداني جرين أنيرجي وأداني انيرجي سوليشنز كجزء من استراتيجية لإعادة التوازن إلى محفظتها.

واستثمرت العالمية القابضة الشهر الماضي ملياري دولار في ثلاث شركات تابعة لمجموعة أداني تضمنت استثمارا بقيمة 77 مليار روبية (926 مليون دولار) في أداني انتربرايزيس مقابل حصة بلغت 3.52 بالمئة.

عودة المستثمرين

بدأ المستثمرون العالميون الذين نفرتهم مزاعم شركة هندنبرج ريسيرش للبيع على المكشوف، يعودون ويستثمرون في المجموعة.

والشهر الماضي، استثمرت شركة النفط الفرنسية الكبيرة توتال إنرجيز 300 مليون دولار في شركة أداني جرين إنيرجي لتشكيل مشروع مشترك لتطوير مزارع لتوليد الطاقة من الرياح والشمس. وفي وقت سابق، استثمر جهاز قطر للاستثمار، وهو صندوق سيادي، 500 مليون دولار أمريكي للحصول على حصة قدرها 2.7 بالمئة في شركة أداني جرين إنيرجي‭‭.‬‬

وقالت رويترز إن شركة جي.كيو.جي بارتنرز للاستثمار اشترت في أغسطس 8.1 بالمئة من شركة أداني باور مقابل 1.1 مليار دولار في صفقات كبيرة.