العالم اليوم - روسيا: إغراق قوة إنزال مائية أوكرانية حاولت استهداف القرم

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 4 أكتوبر 2023 09:23 صباحاً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إسقاط 31 مسيرة أوكرانية استهدفت مقاطعات بريانسك وبيلغورد وكورسك، والقضاء على قوة إنزال بحري أوكرانية شمال غربي البحر الأسود استهدفت شبه جزيرة القرم.

وقالت الدفاع الروسية، في بيان: "في ليلة 4 أكتوبر، تم إحباط محاولات لنظام كييف، لتنفيذ هجمات إرهابية على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".

واضاف في بيان الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوية الروسية 31 مسيرة أوكرانية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك جنوب غربي البلاد".

وأشارت الدفاع الروسية، في بيانها إلى أن "طائرات تابعة لسلاح الجو الروسي، أحبطت محاولة أوكرانية لاختراق الأراضي الروسية، من قبل مجموعة إنزال كانت متجهة نحو منطقة تراخنكوت شمال غرب شبه جزيرة القرم، باستخدام زورق عسكري سريع، و3 دراجات مائية".

وقال البيان إن "القوات الجوية الروسية أغرقت قوة إنزال بحري أوكرانية مكونة من زورق حربي عالي السرعة، ودراجات مائية سريعة شمال غربي البحر الأسود، حاولت التسلل إلى شبه جزيرة القرم".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الثلاثاء، إحباط هجوم أوكراني بواسطة صاروخ نبتون مضاد للسفن استهدف القرم.