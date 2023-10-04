العالم اليوم - تعليم القابضة تحقق إيرادات تاريخية بـ 219 مليون دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 4 أكتوبر 2023 10:20 صباحاً - أعلنت تعليم القابضة، المدرجة في سوق دبي المالي، تحقيق إيرادات قياسية تبلغ 804 مليون درهم (حوالي 219 مليون دولار) للسنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2023، مع زيادة عمليات التسجيل بنسبة 36 بالمئة على أساس سنوي، وارتفاع الأرباح لكل سهم بنسبة 22 بالمئة.

وقالت الشركة في بيان إن الإيردات المجمعة السنوية ارتفعت بـ 29 بالمئة على أساس سنوي، وجاءت الإيردات الخاصة بهذه الفترة مدعومة أيضاً بزيادة إيرادات المدارس الحالية وإضافة مدارس جديدة إلى محفظة "تعليم".

في الوقت نفسه، شهدت المدارس التابعة لـ"تعليم" تحسناُ في استخدام الأصول، ما ساهم في تقليص فجوة القدرة على الالتحاق بالمدارس بنسبة 24 بالمئة على أساس سنوي بنهاية العام.

سجلت "تعليم" نمواً في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 19 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 205 مليون درهم في السنة المالية المنتهية في أغسطس 2023، في حين بلغت صافي الأرباح لنفس الفترة 117 مليون درهم بنسبة نمو 41.5 بالمئة.

وأرجعت الشركة زيادة صافي الأرباح إلى زيادة عمليات التسجيل (أكثر من 36 بالمئة على أساس سنوي)، والكفاءة التشغيلية، وارتفاع صافي الدخل من عائدات الاكتتاب العام الأولي غير الموزعة والتي تم وضعها في تسهيلات ودائع ثابتة ذات فائدة عالية، والسداد المبكر لبعض القروض المصرفية.

وفيما يلي أهم البيانات: