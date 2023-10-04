العالم اليوم - انتبه للدم والرائحة العفنة.. علامات "غزو" بق الفراش لمنزلك

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 4 أكتوبر 2023 11:20 صباحاً - مع الانتشار الكثيف لحشرة بق الفراش في فرنسا والمخاوف المرتبطة بها، والتي قد تعطل القدرة على استمرار الحياة بشكل طبيعي، ينصح الخبراء بضرورة الوقاية والانتباه لعلامات الحشرة المزعجة قبل تفشيها.

أوضح خبير أثاث غرف النوم في متجر "أونلاين بدروم"، نك شاكلوك، أن الوقاية خير من العلاج، وكشف عن العلامات الدالة على وجود الحشرة، وكيفية تجنبها. رائحة عفنة بق الفراش عبارة عن حشرات بنية صغيرة تتغذى على الدم، عادة في الليل.

من المعروف أن المخلوقات المزعجة تختبئ في أماكن مثل إطارات السرير والمراتب والملابس والأثاث وحتى خلف الصور.

المؤشر الرئيسي لوجود بق الفراش هو الرائحة الكريهة.

إذا كانت غرفة النوم بها رائحة قوية وعفنة، فمن المحتمل أن يكون ذلك بسبب بق الفراش. قشور بق الفراش والبيض الأبيض إحدى العلامات المؤكدة على وجود غزو بق الفراش هي رؤية مجموعات من البقع البيضاء الصغيرة.

ابحث عن بيض بق الفراش الذي يكون صغير الحجم وأبيض اللون ويمكن أن يكون ناعما ولؤلؤيا عند اللمس.

على الرغم من أنه يمكن العثور على بيض بق الفراش بشكل منفرد، إلا أنه غالبا ما يكون في مجموعات.

تشبه في الحجم حبة الملح.

ضع في اعتبارك إبقاء غرفتك باردة، لأنه كلما انخفضت درجة الحرارة، كلما استغرق فقس البيض وقتا أطول.

يفقس بيض بق الفراش عادة خلال 10 أيام، لذا تخلص منه قبل أن يفقس. شراشف ملطخة بالدماء وجود بقع الدم على سريرك واحد من أولى العلامات التي تشير وجود بق الفراش.

افحص الشراشف والوسائد الخاصة بك للتأكد من عدم وجود نقاط صغيرة أو بقع ذات لون بني محمر. لدغات لدغات بق الفراش تسبب حكة شديدة.

العلامات الحمراء أو الطفح الجلدي على جسمك تعتبر مؤشرات على وجود الحشرة.

غالبا ما تشكل اللدغات خطا مستقيما عبر جزء من جسمك، وهذه سمة مميزة للدغة بق الفراش.

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