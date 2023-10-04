العالم اليوم - "ديوا" توقع اتفاقيتي المساهمين وشراء المياه من مجمع حصيان

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 4 أكتوبر 2023 11:20 صباحاً - وقّعت هيئة كهرباء ومياه دبي مع شركة "أكوا باور" السعودية اتفاقيتي "المساهمين" و"شراء المياه" لمدة 30 عاماً للمرحلة الأولى من مشروع مجمع حصيان لتحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي باستخدام الطاقة الشمسية وفق نموذج المنتج المستقل للمياه، بهدف زيادة القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة للهيئة من 490 مليون جالون يومياً حالياً إلى 730 مليون جالون يومياً بحلول عام 2030.

ويأتي توقيع الاتفاقيتين بعدما أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي في وقت سابق، اختيار "أكوا باور" لتنفيذ وتشغيل المرحلة الأولى من مشروع "مجمع حصيان" بقدرة إنتاجية 180 مليون غالون من المياه المحلاة يومياً بنظام المنتِج المستقل للمياه باستثمارات تبلغ 3.357 مليار درهم (ما يعادل 914 مليون دولار).

وحققت الهيئة أدنى سعر عالمي بلغ 0.36536 دولار للمتر المكعب من المياه المحلاة، قدمته شركة "أكوا باور"، ويعد هذا المشروع الأكبر من نوعه في العالم لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، وأول مشروع لهيئة كهرباء ومياه دبي وفق نموذج المنتج المستقل للمياه، حيث سترتفع القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة للهيئة إلى 670 مليون جالون يومياً عام 2027 مع إنجاز كافة مراحل المشروع.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لـ ديوا، سعيد الطاير: "اتجهت الهيئة إلى تطوير محطات إنتاج المياه بتقنية التناضح العكسي لتحلية مياه البحر، وبحلول عام 2030، نهدف لإنتاج 100 بالمئة من المياه المحلاة من مزيج من الطاقة النظيفة الذي يجمع بين مصادر الطاقة المتجددة والحرارة المهدورة".

من جهته، قال مؤسس ورئيس مجلس إدارة "أكوا باور"، حمد أبو نيان: "تعد هذه الشراكة نموذجاً للمشروعات النوعية المثمرة التي نقوم بتشغيلها وإدارتها في دولة الإمارات، حيث سجّلنا رقماً قياسياً عالمياً لأدنى تعرفة إنتاج وتعد المحطة الأكبر في العالم لتحلية المياه بالطاقة الشمسية، وكذلك المحطة الأكفأ في استخدام الطاقة بتقنية التناضح العكسي في (مجمع حصيان للطاقة والمياه) في دبي".