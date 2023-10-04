نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏مكارثي: قمت بالمخاطرة من أجل الشعب الأمريكي ولست نادما على جهودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال كيفن ‏مكارثي، إنه قام بالمخاطرة من أجل الشعب الأمريكي وليس نادما على جهوده في بناء التحالفات وإيجاد الحلول، وفقا لوسائل إعلامية.

وصوت أعضاء مجلس النواب الأمريكي، مساء الثلاثاء، على عزل رئيس المجلس الجمهوري كيفن مكارثي من منصبه، في سابقة هي الأولى في تاريخ الولايات المتحدة.

وجاء التصويت على عزل رئيس مجلس النواب في الواقعة التي تحدث للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة بأغلبية 216 صوتا مقابل 210 لصالح مذكرة تنص على اعتبار “منصب رئيس مجلس النواب شاغرا” وهو ما يعني شغور المنصب وتوقف عمل المجلس إلى أن يتم انتخاب رئيس جديد.

وبالإضافة لما سبق، صوَّت ثمانية جمهوريين ضد زعيم غالبيتهم وانضموا إلى 208 ديمقراطيين مما أدى إلى عزل مكارثي من منصبه.