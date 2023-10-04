العالم اليوم - المغرب.. قلق من "البق الفرنسي" وخبراء يوضحون المخاطر

انتم الان تتابعون خبر المغرب.. قلق من "البق الفرنسي" وخبراء يوضحون المخاطر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 4 أكتوبر 2023 09:23 مساءً - يسود قلق في المغرب من احتمال تسلل حشرة البق إلى البلاد عبر المطارات والموانئ خاصة مع حركة النقل الكثيفة للمسافرين والحركة التجارية النشيطة بين المغرب وفرنسا التي تنتشر بها هذه الحشرة.

ولمواجهة إمكانية دخول الحشرة المقاومة للمبيدات وانتشارها في المملكة، أعلنت وزارة الصحة تفعيل نظام اليقظة الصحية في البوابات الحدودية.

وتأتي هذه الخطوة بعد انتشار خبر الاشتباه في رصد حشرة بق الفراش بمقصورة قيادة سفينة قادمة من ميناء مارسيليا بفرنسا إلى ميناء طنجة المتوسط (شمال المغرب) في الثاني من الشهر الجاري.

والبق هو حشرة صغيرة بنية اللون يمكنها التنقل عبر وسائل مختلفة من بينها الملابس وحقائب السفر لتغزو الفراش داخل المنازل وفي الأماكن العامة، وتتغذى هذه الحشرة على امتصاص دم الإنسان مما يتسبب للشخص في حكة شديدة واضطرابات في النوم.

نظام اليقظة الصحية

وتواصل السلطات المغربية تكثيف المراقبة ورفع درجة اليقظة في المعابر الحدودية بالرغم من تأكيد وزارة الصحة خلو السفينة القادمة من فرنسا إلى طنجة من أية حشرة بما في ذلك بق الفراش.

وأوضحت الوزارة في بلاغ أن مصالح المراقبة الصحية الحدودية في نقاط العبور البحرية والجوية والبرية تقوم بإجراء فحص دقيق وشامل لجميع وسائل النقل التي تدخل أو تخرج من المعابر الحدودية.

وتابعت الوزارة، أن هذه المراقبة تتم بشكل دوري وذلك وفقا لإجراءات المراقبة الصحية على الحدود وتماشيا مع المعايير الدولية بالشكل الموصى به في اللوائح الصحية الدولية.

إجراءات ضرورية

ونوه عدد من الخبراء في مجال الصحة بالتفاعل السريع لمصالح وزارة الصحة مع المخاوف من إمكانية تسلل وتفشي بق الفراش إلى داخل المملكة، من خلال تشديد المراقبة على الموانئ والمطارات والحدود البرية لتجنب السيناريو الفرنسي

يؤكد الطيب حمضي الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، أن مواجهة البق الحشرة التي اكتسبت مقاومة للمبيدات الحديثة، ستزداد تعقيدا ما لم يتم التوصل إلى مبيدات ناجعة وفعالة.

ويدعو الدكتور حمضي في تصريح لموقع "دوت الخليج" إلى ضرورة:

حرص السلطات المختصة على مراقبة الفنادق وتعقيم وسائل النقل العمومي والأماكن العامة لمحاصرة هذه الحشرة ومنع انتشارها.

محاولة القضاء عليها خلال الأربع أسابيع الأولى من ظهورها للتحكم في الوضع.

تفادي شراء الأثاث المستعمل الذي يمكن أن يكون سببا في نقل الحشرة.

تنظيم حملات تحسيسة للمواطنين للتعريف بطرق محاربة انتشار هذه الحشرة والتبليغ في حال رصدها.

نصائح للوقاية

ويؤكد عدد من الأطباء في أمراض الجلد، على أن هذه الحشرة ورغم عدم خطورتها على الصحة فمن المحتمل أن تؤدي إلى الحساسية وتهيجات جلدية مع مشاكل في النوم قد تتسبب في الإرهاق.

تقول لبنى مشبوح، الأخصائية في الأمراض الجلدية، إن الإصابة بلدغات حشرة البق يمكن أن تتسبب في ظهور احمرار في الجلد وحكة، وفي حال مرافقة اللدغة بحساسية فإن ذلك يؤدي إلى تهيجات تتطلب تدخل الطبيب المختص.

وتضيف مشبوح في تصريح لـ"دوت الخليج" أن الوقاية من هذه الحشرة ومنع انتشارها يتطلب: