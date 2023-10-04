العالم اليوم - انتخابات الرئاسة المصرية.. هذه تسهيلات ذوي الاحتياجات الخاصة

انتم الان تتابعون خبر انتخابات الرئاسة المصرية.. هذه تسهيلات ذوي الاحتياجات الخاصة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 4 أكتوبر 2023 09:23 مساءً - مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والمقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل، تبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة لتيسير إتاحة مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة المختلفة في الاستحقاق الانتخابي، من أجل ممارسة حقوقهم السياسية وتوفير المناخ الملائم لهم للإدلاء بأصواتهم.

وكشف مسؤولة مصرية في حديث خاص لـ"دوت الخليج" عن وسائل وآليات مساعدة ذوي الإعاقات المختلفة في المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، بعضها يطبق للمرة الأولى بمصر.

ومن أبرز تلك الوسائل، توفير بطاقات اقتراع مصممة بطريقة "برايل" الخاصة بالكتابة للمكفوفين"، وخدمة "فيديو كول" عبر لغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية للتعرف على آلية التصويت داخل اللجان الانتخابية، وتقديم المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة الحركية.

واجتمع الثلاثاء، عدد من ممثلي الهيئة الوطنية للانتخابات مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، التابع لمجلس الوزراء المصري، للوقوف على أخر الاستعدادات الخاصة لتيسير إتاحة مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الاستحقاق الانتخابي الخاص بانتخابات رئاسة الجمهورية، تفعيلا لبروتوكول التعاون، ما بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والهيئة الوطنية للانتخابات، الذي جرى مؤخرا توقيعه.

وناقش الاجتماع آليات وإجراءات تصويت الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والتسهيلات المطلوبة لهم داخل اللجان، من حيث الإتاحة المكانية والبيئية لمشاركة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في العملية الانتخابية بسهولة ويسر.

وقال المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في بيان أصدره مؤخرا، إن توقيع البروتوكول يهدف إلى حصول الهيئة على قاعدة البيانات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة للاهتداء بها في توفير آليات تيسير مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الاستحقاق الانتخابي المقبل، مشيرا إلى تطلع الهيئة إلى التنسيق مع وزارة التضامن في تدريب عدد من الرائدات الريفيات على تقديم معلومات تثقيفية وتوعوية للمواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة، تتعلق بمشاركتهم في الانتخابات المقبلة.

ويصل عدد ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر وفقا لتقدير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى 10.7 مليون على مستوى الجمهورية، وفقا لما أعلنت في وقت سابق محمد عمر القماري المستشار القانوني بوزارة التضامن الاجتماعي.

وسائل لتصويت ذوي الاحتياجات الخاصة

الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام للمجلس القومي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، التابع لمجلس الوزراء المصري، كشفت في حديث خاص لـ"دوت الخليج" عن التسهيلات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة في الانتخابات الرئاسية المرتقبة، والتي سيتم إتاحتها بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة التضامن.

وتشمل التسهيلات المقدمة لذوي الإعاقة :

إعداد وتصميم نموذج الاقتراع بطريقة "برايل" الخاصة بالكتابة للمكفوفين من أجل تيسير الاقتراع السري لذوي الإعاقة البصرية.

العمل على توفير خدمة "فيديو كول" المقدمة من المجلس لذوي الإعاقة السمعية لمعرفة اللجان الانتخابية، حيث سيتم توفير لغة الإشارة داخل اللجان من خلال "ملصقات" تسهل للأشخاص من ذوى الإعاقة السمعية التعرف على آلية التصويت.

توفير مقاطع فيديو وأفلام قصيرة توعوية لحث ذوي الاحتياجات الخاصة على المشاركة في التصويت ومترجمة بلغة الإشارة.

تأمين مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية إن احتاج الأمر ذلك.

جعل المقار الانتخابية في الأدوار الأرضية.

بنود بروتوكول التعاون

واستعرض الدكتور إيمان كريم تفاصيل بنود بروتوكول التعاون، الأول من نوعه، الموقع بين الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي لذوي الإعاقة، لتمكين ذوي الإعاقة في الانتخابات المقبلة، وتشمل:

مساعدة الهيئة في تثقيف الناخبين من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية.

تبادل الإصدارات والمطبوعات في مجال التوعية السياسية.

إقامة الفعاليات والمؤتمرات المتعلقة بقضايا المشاركة السياسية.

المشاركة في التغطية الإعلامية لكل أنشطة الهيئة الوطنية للانتخابات، وترجمتها بلغة الإشارة.

الإشارة في التوعية التلفزيونية والإذاعية إلى توفير نموذج الاقتراع بطريقة "برايل".

وضع لافتات في مقار العملية الانتخابية توضح كيفية خطوات إبداء الرأي بلغة الإشارة .

مساعدة الهيئة في تجهيز لجان التصويت بما يتناسب مع طبيعة كل إعاقة.

مساعدة الهيئة في تجهيز لجان التصويت بما يتناسب مع طبيعة كل إعاقة. توفير غرفة عمليات داخل المجلس لمتابعة العملية الانتخابية لتلقى الشكاوى بخصوص أية صعوبات تواجه ذوى الاحتياجات الخاصة في العملية الانتخابية

وأكدت المشرف العام على المجلس القومي لذوي الإعاقة، أنه جارى الانتهاء من تصميم ورقة اقتراع انتخابية على طريقة "برايل" وتعميمها على اللجان والمقار الانتخابية، وذلك من أجل مساعدة ذوي الإعاقة البصرية، لافتة إلى أن الاقتراع بطريقة "برايل" جرى تنفيذه في انتخابات الرئاسة 2018، والاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي جرى في أبريل 2019، لكن ليس على نطاق واسع.

زيارات منزلية

ومن بين الوسائل التي سيتم استحداثها لذوي الإعاقة المختلفة، في الاستحقاق الانتخابي المقبل، تفعيل قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بزيارة منزلية للإعاقات المختلفة والشديدة.

ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية، أطلق المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة مبادرته التوعوية "صوتك حقك"؛ لحث الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وذويهم على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية.

وتقوم فلسفة المبادرة على إقامة عدد من الندوات التوعوية على مستوى جميع محافظات مصر من خلال التعاون مع وزارة الشباب والرياضة وتستهدف توعية الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف أنواع إعاقاتهم وذويهم على آليات ممارسة حقوقهم السياسية، وتعريفهم بقانون مباشرة الحقوق السياسية.

وينظم قانون حقوق الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، الحقوق السياسية والنقابية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث نص القانون الذي أصدره مجلس النواب المصري في ديسمبر 2017 على أن تلتزم الدولة بتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة الحقوق السياسية التي يتمتع بها الآخرون، وتتخذ الجهات المعنية الإجراءات الخاصة بعمليات الترشح والتصويت في الانتخابات والاستفتاءات بجميع أنواعها والأدوات الكفيلة بإتاحة وتيسير مشاركة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في هذه العمليات، بما في ذلك الحق في الاستعانة عند الاقتضاء بمرافقين أو مساعدين يختارهم هؤلاء الأشخاص.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت في وقت سابق، أن إجراء الانتخابات الرئاسية في الفترة من 10- 12 كانون المقبل، وقالت إن من المتوقع إعلان نتائج الانتخابات في 18 من الشهر ذاته، وفي حال اللجوء إلى جولة ثانية ستعلن النتائج النهائية بموعد أقصاه 16 يناير 2024.