بايدن: الصراع بين الجمهوريين يمكن أن يضر بالمساعدات إلى أوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 أكتوبر 2023 10:27 مساءً - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، إنه يشعر بالقلق من إمكانية أن يضر الصراع الداخلي بين الجمهوريين على المساعدات لأوكرانيا.

وأضاف بايدن أن "هناك وسيلة أخرى قد تمكن الولايات المتحدة من تمويل أوكرانيا"، لكنه رفض تقديم تفاصيل بشأن ذلك.

وكان قد انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، الكونجرس لعدم تمرير تمويل المساعدات التى وصفها بأنها "مطلوبة بشدة لأوكرانيا".

وعبر ميلر ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية عن خيبة أمل الرئيس الأمريكى جو بايدن من قرار الكونجرس على الرغم من الدعم القوى والطويل الأمد من الحزبين لأوكرانيا، مشيرا إلى قلق واشنطن البالغ من إمكانية نقل أسلحة من كوريا الشمالية إلى روسيا والعكس.

وكان مستشار الأمن القومى الأوكرانى، أوليكسى دانيلوف، قد عبر عن قلقه إزاء الإجراء الذى اتخذه الكونجرس الأمريكى باستبعاد المساعدات لأوكرانيا كجزء من صفقة لإبقاء الحكومة الفيدرالية فى عملها.

يأتي هذا التصريح عقب مصادقة الكونجرس الأمريكي على مشروع قرار تمويل قصير الأجل، يشمل تعليقا مؤقتا لتقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا، وذلك في إجراء لمنع حدوث إغلاق حكومي في واشنطن.