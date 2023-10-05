نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألمانيا تلجأ إلى الفحم استعدادًا لفصل الشتاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سمحت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، بإعادة تشغيل عدد من محطات الطاقة العاملة بالفحم البني لتوليد الكهرباء في فصل الشتاء، حتى تضمن استمرار عمل أكبر اقتصاد في أوروبا عندما يصل الطلب على الكهرباء إلى ذروته.

وقالت وكالة أنباء بلومبرج، أن مجلس الوزراء الألماني أصدر، الأربعاء، أمرًا بالسماح بإعادة تنشيط محطات طاقة تابعة لشركتي "آر دبليو إي" و"ليج".

كانت أزمة الطاقة أجبرت ألمانيا في العام الماضي على الاعتماد بشكل أكثر كثافة على حرق الفحم لإنتاج الكهرباء، وذلك بعد أن أوقفت روسيا إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى ألمانيا.

يذكر أنه من المتوقع أن يؤدي تخلي ألمانيا عن آخر مفاعلات نووية في الربيع إلى الحد من إمدادات الطاقة حتى خلال هذا الشتاء، ما يقلل من هذه الإمدادات من دون وجود دعم إضافي.

وبموجب قرار مجلس الوزراء، سيتم توفير إمكانية لمشاركة محطات توليد الطاقة الموجودة في شبكة احتياطي الإمدادات في سوق الكهرباء لفترة محدودة، من مطلع أكتوبر 2023 حتى 31 مارس 2024، والمقصود بشبكة احتياطي الإمدادات هو محطات الطاقة التي تعمل بالفحم البني.

وسيتم إعادة تنشيط شبكة الاحتياطي مرة أخرى لتوفير استخدام الغاز في توليد الكهرباء، ومن ثم تجنب حدوث اختناقات في الإمدادات في فترة التدفئة التالية.

كانت هذه الشبكة الاحتياطية نشطة بالفعل من مطلع أكتوبر 2022 حتى نهاية يونيو 2023.

وحسب وزارة الاقتصاد الألمانية، فإن هذه المحطات تم الإبقاء عليها حاليًا في وضع استعداد للتشغيل، تحسبًا لصدور أمر باستدعائها.