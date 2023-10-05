العالم اليوم - كونسورتيوم فرنسي-ألماني لتوفير أول حاسوب فائق في أوروبا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 5 أكتوبر 2023 03:23 صباحاً - قال كونسورتيوم فرنسي ألماني إنه وقع اتفاقا لتوفير أول حاسوب فائق (إكساسكيل) في أوروبا، فيما تسعى القارة للحاق بالولايات المتحدة في الجيل التالي من الحوسبة.

يضم الكونسورتيوم شركة بارتك الألمانية ووحدة تابعة لشركة أتوس الفرنسية. وقال إنه أبرم الاتفاق مع يورو إتش.بي.سي، وهو مشروع مشترك بين الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية وشركات خاصة يهدف إلى تعزيز الحوسبة الفائقة في أوروبا.

وتزيد قوة أجهزة الحاسوب الفائق كثيرا عن التقليدية، ويمكن لحاسوب إكساسكيل إجراء كوينتيليون -أو مليون تريليون (واحد وعلى يمينه 18 صفرا)- عملية حسابية في الثانية.

وبموجب الصفقة التي تبلغ قيمتها 500 مليون يورو (524 مليون دولار) يوفر الكونسورتيوم حاسوبا فائقا يحمل اسم جوبيتر لمركز يوليش الألماني للحوسبة الفائقة.

وقال الكونسورتيوم "سيكون لدى (جوبيتر) قدرة حاسوبية تبلغ ثلاثة أضعاف أقوى كمبيوتر عملاق في أوروبا حاليا"، مضيفا أن الأمر سيتطلب مساحة تعادل نحو أربعة ملاعب للتنس.