العالم اليوم - اليابان تصدر تحذيرا من حدوث تسونامي في جزر بشرق البلاد

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 5 أكتوبر 2023 06:23 صباحاً - أصدرت اليابان تحذيرا من حدوث موجات مد (تسونامي) بارتفاع متر واحد للجزر الواقعة قبالة شبه جزيرة إيزو على الساحل الشرقي للبلاد.

ووفقا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية فقد جاء التحذير في أعقاب زلزال بلغت قوته بحسب التقديرات الأولية 6.6 درجة ووقع في الساعة 11 صباحا بالقرب من جزيرة توريشيما. وكان مركز الزلزال في المحيط الهادي على بعد نحو 550 كيلومتراإلى الجنوب من طوكيو.

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