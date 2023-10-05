العالم اليوم - مؤشر نيكي يسجل أكبر ارتفاع في يوم واحد في 3 أشهر

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 5 أكتوبر 2023 11:17 صباحاً - أنهى المؤشر نيكي سلسلة خسائر استمرت خمسة أيام ليسجل في ختام جلسة الخميس، أكبر قفزة مئوية في يوم واحد في ثلاثة أشهر مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية من أعلى مستوياتها في 16 عاما وإقبال المستثمرين على شراء الأسهم التي انخفضت.

وارتفع المؤشر نيكي 1.80 بالمئة عند الإغلاق ليسجل 31075.36 نقطة. وانخفض أمس الأربعاء إلى أدنى مستوى له منذ 18 مايو، وما زال في طريقه لتكبد خسارة أسبوعية بنسبة 2.5 بالمئة.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.99 بالمئة إلى 2263.09 نقطة ليسجل أفضل قفزة مئوية له في يوم واحد منذ 11 نوفمبر.+

وأظهرت بيانات تدفق رؤوس الأموال أن المستثمرين الأجانب اشتروا أسهما يابانية بقيمة 71 مليار ين (حوالي 478 مليون دولار) على أساس صافي في الأسبوع المنتهي في 30 سبتمبر بعد بيع صافي أسهم بثلاثة تريليونات ين في الأسبوع السابق.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية ذات الأجل الأطول من أعلى مستوياتها في 16 عاما الليلة الماضية بعد أن أظهرت البيانات أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة كان أقل من توقعات خبراء الاقتصاد في سبتمبر.

وسينصب تركيز المستثمرين الآن على بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية المقرر صدورها غدا الجمعة.

وقفز سهم شركة أدفانست لتصنيع معدات اختبار الرقائق 4.7 بالمئة ليعطي أكبر دعم للمؤشر نيكي، كما ربح سهم طوكيو إلكترون 1.6 بالمئة.

وزاد سهم مجموعة مونيكس 17.89 بالمئة إلى أقصى حد يومي له بعد أن قالت شركة الهواتف المحمولة اليابانية (إن.تي.تي دوكومو) إنها دخلت في شراكة رأسمالية مع شركة التكنولوجيا المالية لتأسيس شركة جديدة للخدمات المالية.

وصعد سهم مجموعة بورصة اليابان، المشغلة لبورصة طوكيو، بنسبة 6.3 بالمئة ليسجل أكبر زيادة على المؤشر نيكي، يليه سهم بنك أوزورا الذي ارتفع 5.4 بالمئة.