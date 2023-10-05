العالم اليوم - مصر.. السيول تجتاح أجزاء واسعة من مرسى مطروح

انتم الان تتابعون خبر مصر.. السيول تجتاح أجزاء واسعة من مرسى مطروح من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 5 أكتوبر 2023 11:17 صباحاً - تعرضت محافظة مطروح شمال غربي مصر، فجر الخميس، لهطول أمطار غزيرة على عدة مناطق من المدينة وتحولت الأمطار إلى سيول اجتاحت بعض الطرق الداخلية والخارجية للمدينة.

وشهدت بعض مناطق غرب وجنوب مدينة مرسى مطروح عاصمة المحافظة، تجمعات لمياه الأمطار والسيول التي قطعت بعض الطرق في طريقها لتصب في البحر، ومن بين هذه المناطق وادي الرمل والخروبة ومنطقة القصر ومنطقة الكيلو 4.

وهرع الأهالي وأجهزة المحافظة، لمساعدة الأشخاص الذين حاصرتهم السيول وتجمعات الأمطار، في الوقت الذي شهدت فيه مناطق أخرى سقوطاً للأمطار الخفيفة.

وقد بادرت الوحدات المحلية بإخلاء السكان في كل من القصر ووادي الرمل غرب مطروح بسبب هذه السيول.

وكانت محافظة مطروح، قد أعلنت عن رفع حالة الاستعداد في جميع القطاعات، استعداداً لموسم سقوط الأمطار الشتوية، وتشكيل غرف عمليات بمجالس المدن والقطاعات المعنية وربطها بغرفة عمليات المحافظة وإدارة الأزمات، لسرعة التصرف ومواجهة آثار الأمطار وإزالة تجمعات المياه من المناطق المختلفة أولا بأول، بالتعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومجالس المدن.