العالم اليوم - شويغو يكشف عن تشكيل 9 أفواج احتياطية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 5 أكتوبر 2023 12:23 مساءً - كشف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الخميس، أنه تم تشكيل 9 أفواج احتياطية يجري تجديدها بالجنود المتعاقدين، ضمن قوات الجيش الروسي في منطقة العمليات العسكرية الخاصة.

جاء هذا التصريح خلال اجتماع عقده شويغو في مقر مجموعة القوات المشتركة، حيث استمع إلى تقارير قادة مجموعات القوات العاملة في منطقة العملية الخاصة حول الوضع الحالي على محاور مسؤوليتهم والخطط المستقبلية.

وقال شويغو خلال الاجتماع: "فيما يتعلق بالجنود المتعاقدين، لقد قمنا وفقا لقرار هيئة الأركان العامة، بتشكيل أفواج احتياطية لكل مجموعة من القوات. اليوم لدينا 9 أفواج احتياطية يتم تدريبها، ويتم تجديدها بشكل طبيعي ومستمر".

وفيما يلي أبرز التصريحات التي أدلى بها شويغو:

تم تجنيد 38 ألف متطوع في القوات المسلحة الروسية خلال الشهر الماضي وهم متحمسون ومستعدون لتنفيذ المهام القتالية.

جميع الضباط المدربين الروس الذين يقومون بتدريب إضافي للجنود على كافة محاور العملية الخاصة، يتمتعون بخبرة قتالية.

يتطوع الكثير من النساء للانضمام إلى القوات العاملة في منطقة العمليات الخاصة ولا يتأخرن عن الرجال في مستوى أداء المهام هناك.

تميزت ياقوتيا وبورياتيا في العمل على تشكيل وحدات تطوعية تشارك في العملية الخاصة في أوكرانيا، وقد وحدت جميع أقاليم روسيا جهودها في هذا العمل، وكذلك في تقديم المساعدة لأسر المشاركين في العملية الخاصة وللمناطق التي انضمت إلى روسيا حديثا.

وفي وقت سابق اليوم تفقد شويغو تنظيم التدريب القتالي للجنود المتعاقدين والمتطوعين لوحدات "بارس" في ميدان تدريب بالمنطقة العسكرية الجنوبية.