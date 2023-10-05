العالم اليوم - هل تشهد مصر إغلاق كليات عريقة؟

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 5 أكتوبر 2023 12:23 مساءً - تسعى مصر لتحسين جودة التعليم من خلال تخريج دفعات من الطلاب القادرين على تلبية متطلبات سوق العمل في العصر الحديث، لكن البلاد تشهد كل عام تخرج الآلاف من الشباب من تخصصات شتى بعضها لم يعد ملائما ويحتاج للتطوير بما يوافق متطلبات العصر الحديث.

وكانت آمال عبد الحميد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري قد أعلنت في أغسطس الماضي تقدمها باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي، لإعادة النظر في باب القبول في 6 كليات في مصر هي الحقوق والهندسة والتجارة والآداب والصيدلة والإعلام.

واعتبرت آمال أن احتياجات سوق العمل في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة وتأثيرات الذكاء الاصطناعي ستؤدي لفقدان العشرات من الوظائف التقلديدية، وانقراضها في ظل عدم وجود دراسة تربط سوق العمل بالتخصصات العلمية المطلوبة.

وحول جدوى وجود هذه التخصصات في عصر الذكاء الاصطناعي قالت جيهان البيومي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب المصري إنها تؤيد تغيير المناهج وتطويرها بما يتوافق مع البحث العلمي، لكنها لا تؤيد إلغاء تخصصات بالكامل.

وأضافت جيهان لسكاي نيوز عربية أنه:

لا يمكن إلغاء تخصصات كاملة، فلا توجد دولة تمتنع عن تدريس التاريخ أو الجغرافيا أو القوانين في البلاد.

عدد الخريجين من من تخصصات مثل الحقوق أو التجارة أو الصيدلة أو الجغرافيا وغيرها كبير للغاية، في مقابل وجود عجز كبير في المعلمين مثلا، خاصة بمراحل التعليم الأساسي.

الأفضل تقليص أعداد الخريجين من الكليات التي بها تخمة، وتأهيلهم علميا بما يوافق حاجة سوق العمل، وتحسين مهاراتهم بدلا من تخريج عدد كبير دون خبرات كافية.

إعادة توجيه الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي تم تقليص عدد الطلاب المقبولين بها إلى مجال التعليم الفني، أو إلى الكليات المطلوبة في سوق العمل.

التخلص من المفاهيم التقليدية، والتي تحتم على الطالب المتميز علميا أن يكون طبيبا أو مهندسا وغيره.

مسألة ضبط تخمة الخريجين في تخصصات معينة تحتاج تعاون التعليم ما قبل الجامعي مع التعليم الجامعي مع وزارة البحث العلمي، بهدف الوصول إلى مشروع موحد يطبق على الأجيال القادمة، ويناسب سوق العمل، لأن مؤسسات الدولة تعمل مع بعضها في منظومة متكاملة.

وترى النائبة جيهان البيومي أن مصر تحتاج لتغيير مناهج العلوم في العملية التعليمية، بهدف تدريب الطلاب على استخدام التقنيات العلمية الحديثة في شتى المجالات.

ولتخريج أكفاء في التخصصات المختلفة ترى عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب المصري أن الحل في الآتي: