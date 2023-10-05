وفيات الإعصار في ليبيا بلغت 4333

وفيات الإعصار في ليبيا بلغت 4333أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن حصيلة قتلى إعصار "دانيال" الذي اجتاح مدنا ومناطق شرق ليبيا، الشهر الماضي، بلغت 4333 شخصا، بينهم 101 من العاملين في قطاع الصحة.

جاء ذلك على لسان رئيسة فريق الطوارئ الصحية بالمكتب القطري لمنظمة الصحة العالمية في ليبيا هالة خضري، خلال إحاطة إعلامية لها عبر الإنترنت، الليلة الماضية، حول حالات الطوارئ الصحية في إقليم شرق المتوسط، بثتها المنظمة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وقالت خضري: "ما عاشته ليبيا جراء الإعصار الذي ضرب مدنها الشرقية يعد أمرا كارثيا جداً.. كنت هناك في درنة وشاهدت الدمار بنفسي".

وأضافت: "حالات الوفاة جراء الإعصار المبلغ عنها رسميا بلغت 4333 حالة".

وأكدت أن "انتشال الجثث ما يزال مستمرا، حيث انتشلت ليلة الثلاثاء جثة على بعد 250 كلم من شواطئ مدينة درنة".

وتابعت قائلة: إن "هناك أيضا 8500 مفقود مبلغ عنهم في المناطق المنكوبة".. مشيرة إلى مصرع 101 من العاملين في قطاع الصحة، بينهم 25 طبيب متخصص.

واعتبرت أن ذلك خسارة كبيرة لقطاع الصحة في ليبيا على مدى المستقبل.

وأوضحت أن "هناك جهود كبيرة بذلتها المنظومة الصحة الليبية في المناطق المتضررة، للاستجابة للجرحى ونقل الجثامين ممن لقوا حتفهم".