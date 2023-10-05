العالم اليوم - رويترز: داماك للتطوير العقاري تبدأ في بيع صكوك لأجل 3.5 سنة

انتم الان تتابعون خبر رويترز: داماك للتطوير العقاري تبدأ في بيع صكوك لأجل 3.5 سنة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 5 أكتوبر 2023 02:25 مساءً - أظهرت وثيقة مصرفية، الخميس، أن شركة داماك للتطوير العقاري التي مقرها دبي حددت السعر الاسترشادي المبدئي لصكوك يحل موعد استحقاقها في أبريل 2027 عند نحو 8.5 بالمئة.

وتعتزم الشركة إصدار صكوك ممتازة معيارية الحجم مقومة بالدولار غير مضمونة عبر وحدتها لأدوات الدين ألفا ستار هولدينج. وأشارت الوثيقة المصرفية إلى أن التسعير النهائي للصكوك سيعلن في وقت لاحق من اليوم الخميس.

وتركز مشاريع داماك العقارية على قطاع الرفاهية الفاخرة في السوق مع سعي الشركة إلى الاستفادة من الطلب على العقارات الفاخرة في دبي.

وتم شطب داماك من سوق الأسهم في دبي العام الماضي بعد تقديم طلب للقيام بذلك في عام 2021 إذ ضربت جائحة كوفيد-19 سوق العقارات وأثرت على ربحية الشركات العقارية.

وخلال الشهور الماضية انتعشت العقارات في دبي بقوة، وتقدمت على مدن عالمية في مبيعات المنازل الفاخرة، في النصف الأول من 2023.