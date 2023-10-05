العالم اليوم - هجوم بمسيرات على كلية عسكرية في حمص يسقط ضحايا

انتم الان تتابعون خبر هجوم بمسيرات على كلية عسكرية في حمص يسقط ضحايا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 5 أكتوبر 2023 03:24 مساءً - أفاد التلفزيون الرسمي السوري، الخميس، بأن هجوما بمسيرات على كلية عسكرية بعد انتهاء حفل تخرج ضباط في محافظة حمص تسبب في سقوط 7 قتلى و20 جريحا من الضباط.

وأضافت مصادر محلية أن سيارات الإسعاف قامت بنقل المصابين من الكلية الحربية في حمص إلى المشفى العسكري بعد استهدافها بمسيرة أثناء مراسم تخريج الطلاب الضباط بالتزامن مع تواجد وزير الدفاع في الكلية الحربية.

وإلى الآن لم يذكر المزيد من التفاصيل عن الجهة المنفذة.

وأكدت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 7 وإصابة أكثر من 20 ضابط سوري بانفجار عنيف بمحيط الكلية الحربية بحمص، ناجم عن هجوم بطائرات مسيرة، خلال عرض تخريج الكلية الحربية، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل الجرحى إلى المشفى العسكري