‏مسؤول تركي: شن عملية برية في سوريا من بين الخيارات لضمان أمن الحدود

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أحمد جودة - القاهرة - قال ‏مسؤول في وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، إن شن عملية برية في سوريا من بين الخيارات لضمان أمن الحدود لكن أنقرة لديها بدائل أخرى، وفقا لقناة سكاي نيوز عربية.

وأعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الثلاثاء، عملية أمنية ضد حزب العمال الكردستاني، وفقا لوسائل إعلامية.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلامية، نقلا عن وكالة رويترز بسماع دوي انفجار في العاصمة التركية أنقرة بالقرب من البرلمان.

وقالت ‏وزارة الداخلية التركية، إن انفجار أنقرة "هجوم إرهابي".

و‏أعلنت السلطات التركية، أن الهجوم الذي وقع في أنقرة استهدف مقر وزارة الداخلية.