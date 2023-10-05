ابو الغيط يهنئ المغرب على اختياره لاستضافة نهائيات كأس العالم في كرة القدم

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أحمد جودة - القاهرة - هنأ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، دولة المغرب على اختياره، مع إسبانيا والبرتغال، لاستضافة نهائيات كأس العالم في كرة القدم 2030.

وقال أبو الغيط، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي " إكس" تويتر سابقا، إن الاختيار يسعد كل عربي ويضيف لمكانة العرب عالميًا، بعد نجاح قطر المشهود في استضافة المونديال الماضي.

وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية: "تحية للمغرب قيادة وشعبا".