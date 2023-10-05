نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس المجلس الأوروبي: ندعم صيغة أوكرانيا للسلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال ‏رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشاب، اليوم الخميس، إن المجلس يدعم صيغة أوكرانيا للسلام، وفقا لقناة سكاي نيوز عربية.

عملية عسكرية جديدة

بدأت روسيا، عملية عسكرية جديدة في إقليم دونباس على الحدود الروسية الأوكرانية، واستهدفت البنية التحتية العسكرية والدفاع الجوي والقوات الجوية لأوكرانيا بـ "أسلحة عالية الدقة".

وقال حرس الحدود الأوكراني، إن الحدود الأوكرانية تعرضت لهجوم روسي من روسيا وروسيا البيضاء وشبه جزيرة القرم.

هجمات باستخدام مدفعية وعتاد ثقيل

وأضاف حرس الحدود الأوكراني، أن وحدات ودوريات الحدود ونقاط التفتيش تعرضت لهجمات باستخدام مدفعية وعتاد ثقيل وأسلحة صغيرة.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد اجتماع مجلس الأمن القومي اعتراف بلاده الفوري باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانيسك عن أوكرانيا، ودعا البرلمان الروسي إلى التصديق على القرار.

استفتاء لانفصال دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا

وقد أعلنت دونيتسك ولوغانسك، في 12 مايو 2014، استقلالهما بعدما صوت معظم سكان المقاطعتين اللتين تقعان في حوض دونباس الشرقي في استفتاء عام لصالح الانفصال عن أوكرانيا.

وكانت روسيا، حشدت أكثر من 100 ألف جندي على الحدود الأوكرانية بما أثار التوتر فى نظرة المجتمع الدولى بشأن الغزو المتوقع.