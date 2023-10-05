الرئيس الأوكراني: كييف تمتلك الفرصة لإلحاق هزيمة كبرى بالنظام الروسي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 أكتوبر 2023 05:26 مساءً - أفادت قناة القاهرة الأخبارية، بأنّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال إنّ أوكرانيا تعمل على تقوية علاقاتها مع دول الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى الحاجة لوجود صيغة دعم بشكل موحد بين الدول التي حاولت موسكو أن تزعزع استقرارها.

وأضاف «زيلينسكي» خلال كلمته في اجتماع المجموعة السياسية الأوروبية لبحث دعم أوكرانيا، اليوم، أنّ روسيا تحاول أن تجعل النزاع متجمدًا، مؤكدًا أنّ كييف تمتلك الفرصة لإلحاق هزيمة كبرى بالنظام الروسي.

وحذّر الرئيس الأوكراني، من المضي قدمًا في تنفيذ روسيا لخطط أخرى، مؤكدًا أنّها تستخدم الحروب للتلاعب بالآخرين.

وأكد أنّ الولايات المتحدة الأمريكية ساعدت أوكرانيا على الصمود، معربًا عن ثقته في واشنطن بمواصلة الدعم إلى كييف وتعزيز الدفاعات الأوكرانية قبل فصل الشتاء.

وأوضح «زيلينسكي»، أنّ دول أوروبا تحتاج إلى ضمانات أمنية ضد التهديد الروسي، وأوروبا تمثل قطبًا مركزيا للدفاع عن حقوق الإنسان وتتبع الديمقراطية والتنمية.

وأكد أنّ دول الاتحاد الأوروبي أوفت بجميع التزاماتها تجاه أوكرانيا، مناشدًا حلف شمال الأطلسي «الناتو» بمواصلة دعم أوكرانيا لمنع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من تنفيذ مغامراته.