نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصرع 49 شخصًا في قصف روسي على شرق أوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شن الطيران الحربي الروسي قصفًا عنيفًا على مدينتي خاركيف وخيرسون الأوكرانيتين، الخميس، متسببًا بمقتل 49 شخصًا على الأقل وجرح العشرات.

وطال القصف الروسي لمنطقة خاركيف متجرًا للمواد الغذائية، وفق ما أفادت السلطات الأوكرانية، الخميس.

وأعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي أولًا أن "48 شخصًا قتلوا" في هذه القرية الواقعة قرب مدينة روبيانسك على مسافة غير بعيدة من خط الجبهة مع الجيش الروسي، منددًا بـ "جريمة روسية وحشية".

وكشف الحاكم الإقليمي أوليغ سينيغوبوف عن 49 قتيلًا، وأضاف على تلجرام أن القصف وقع قرابة الساعة 13:15 (11:15 توقيت جرينيتش) وأصاب متجرًا للمواد الغذائية ومقهى في قرية غروزا على بعد 30 كلم غرب كوبيانسك.

وقبل الحرب، كان يقطن غروزا نحو 500 شخص، وبين القتلى فتى في العاشرة، حسب الحاكم الذي أشار إلى إصابة 6 أشخاص.

ونشر زيلينسكي صورة تظهر العديد من الأشخاص ممددين على الأرض، من دون أي مؤشر إلى أنهم أحياء.. بدوره، نشر الحاكم صورًا تظهر أنقاضًا ومسعفين في المكان.

خيرسون



وفي خيرسون، تعرض مستشفى لأضرار بالغة بسبب قصف روسي.

وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية بمنطقة خيرسون، أولكسندر بروكودين، عبر موقع فيس بوك، إن الطابق الرابع من المستشفى الواقع في مدينة بيريسلاف تم "تدميره بالكامل" وتضررت الأجزاء الأخرى منه جزئيًا.

وأضاف المسؤول الأوكراني أن سائق سيارة إسعاف أصيب بكسر في الساق وإصابة في الرأس، فيما أصيب مساعد طبيب بكدمات.

يشار إلى أن الهجمات التي تستهدف المستشفيات تعد من جرائم الحرب.

وتقع مدينة بيريسلاف على ضفاف نهر دنيبرو، وتمكنت أوكرانيا من استعادة السيطرة عليها في الخريف الماضي.. وبسبب قرب المدينة من الجبهة، فإنها غالبًا ما تتعرض للقصف الروسي.