العالم اليوم - مسؤولان: أميركا أسقطت طائرة مسيرة تركية في سوريا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 5 أكتوبر 2023 08:20 مساءً - قال مسؤولايان أميركيان،يوم الخميس، إن طائرة مقاتلة أميركية من طراز إف - 16 أسقطت طائرة تركية مسجلة كانت تعمل بالقرب من القوات الأميركية في سوريا.

ونقلت رويترز عن المسؤولين الذين تحدثا شريطة حطب هويتهما، إن الولايات المتحدة أجرت عدة مكالمات مع المسؤولين الأتراك لتحذيرهم من أنهم يعملون بالقرب من القوات البرية الأميركية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد ذكر الأن القوات الأميركية أسقطت مسيرة تركية في الحسكة.