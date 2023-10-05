بوتن: روسيا تستخدم قوتها النووية الضاربة في حالتين فقط

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 أكتوبر 2023 08:27 مساءً - أعن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن هناك حالتين فقط سوف تستخدم فيها روسيا قوتها النووية الضاربة، وهي الهجوم على روسيا والتهديد الوجودي لها.

وأضاف الرئيس الروسي في كلمة له اليوم الخميس أمام منتدى فالداي الدولي في مدينة سوتشي الروسية: اسمحوا لي أن أذكركم أنه في العقيدة العسكرية الروسية هناك سببان لاحتمال استخدام روسيا للأسلحة النووية، الأول هو استخدامها ضدنا، أي ردا على ذلك، فيما يسمى بالضربة المضادة، والسبب الثاني لاستخدام هذه الأسلحة هو التهديد الوجودي للدولة الروسية، حتى لو تم استخدام الأسلحة التقليدية ضد روسيا، ولكن وجود روسيا كدولة معرض للخطر.

وأشار الرئيس الروسي إلى أنه لا يعتقد أن أي شخص بكامل قواه العقلية وذاكرته السليمة يخطر على باله استخدام الأسلحة النووية ضد روسيا.

الولايات المتحدة اتخذت نهج الهيمنة العسكرية والسياسية

وتابع الرئيس الروسي، كلامه قائلا: الولايات المتحدة اتخذت نهج الهيمنة العسكرية والسياسية والاقتصادية والإنسانية وحتى الأخلاقية، إلا أن العالم معقد أكثر مما هو متوقع كي يدار من قبل طرف واحد.

وأشار بوتين إلى أن الغرب يعرف أن الطاقة كان الغرب يحصل عليها بسبب سياساتها الاستعمارية، وبسبب سرقتها للموارد، فالغرب بحاجة للوقود والخامات ليدعم تطوره.