العالم اليوم - رئيس دولة الإمارات يستقبل رئيس مجلس الشورى الإيراني

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 5 أكتوبر 2023 09:23 مساءً - استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، يوم الخميس، محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإيراني بحضور غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي.

ورحب الشيخ محمد بن زايد، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي، برئيس مجلس الشورى الإيراني.

وبحث الجانبان علاقات البلدين وسبل تعزيزها خاصة على المستوى البرلماني، إضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وتناول اللقاء أهمية دور البرلمانات في تعزيز العلاقات بين الشعوب وترسيخ قيم التعايش والتفاهم والتعاون والتقارب بينها.

حضر اللقاء الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وعلي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وأنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة، و خليفة شاهين المرر وزير دولة، وعدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي والمسؤولين

كما حضره الوفد المرافق لرئيس مجلس الشورى الإيراني.