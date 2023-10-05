نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيلينسكي.. "موسكو" تهدد الأمن في كل أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، إن روسيا تهدد الأمن في كل أوروبا، فيما أعرب عن ثقته في استمرار دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا.

زيلينسكي كان يتحدث خلال قمة تضم نحو خمسين زعيما أوروبيًا في إسبانيا، حيث سافر الرئيس الأوكراني لحشد الدعم من الحلفاء الغربيين.

ووصل زيلينسكي إلى غرناطة في جنوب إسبانيا، في وقت سابق من صباح اليوم، لحضور قمة تعقدها المجموعة السياسية الأوروبية، التي تشكلت في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.

وقد انطلقت في مدينة غرناطة الأندلسية، جنوب إسبانيا، اليوم، اجتماعات أوروبية موسّعة ستناقش قضايا الدفاع والهجرة وتوسعة الاتحاد الأوروبي والاستقلال الاستراتيجي لأوروبا والنزاعات التي تشهدها القارة وعلى رأسها النزاع بين روسيا وأوكرانيا.

زيلنيسكي يشدد علي تعزيز الدفاع الجوي

وقال زيلينسكي في بيان نشره عبر قناته على تطبيق "تليغرام": "أهم شيء بالنسبة لنا، خاصة قبل الشتاء، هو تعزيز الدفاع الجوي، وهناك بالفعل أساس لاتفاقيات جديدة مع الشركاء".

ونوه زيلينسكي بأن قمة غرناطة ستركز أيضا على "العمل المشترك من أجل الأمن الغذائي العالمي وحماية حرية الملاحة" في البحر الأسود، حيث استهدف الجيش الروسي الموانئ الأوكرانية بعد انسحاب موسكو من صفقة الغلال التي أبرمت برعاية الأمم المتحدة والتي تهدف إلى ضمان تصدير الحبوب بشكل آمن من موانئ الدولة المحتلة.