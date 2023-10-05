"بوتين".. مهمتنا هي "بناء عالم جديد".. ويهاجم غطرسة أمريكا

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، أن مهمة بلاده تتمثل في "بناء عالم جديد"، مهاجما "الهيمنة" الغربية ومدرجا الهجوم الروسي على أوكرانيا في هذا السياق.

وقال "بوتين" وفقا لما نقلت وكالة "فرانس برس" خلال منتدى فالداي السياسي في روسيا، "تواجهنا خصوصا مهمة بناء عالم جديد".

وفقا لتقرير وكالة رويترز، فقد اتهم بوتين الولايات المتحدة بإبلاغ الدول الأخرى بغطرسة كيفية التصرف، وخاطب بوتين الولايات المتحدة خلال كلمته السنوية في اجتماع نادي فالداي للحوار المنعقد في سوتشي قائلا: "طوال الوقت نسمع" "عليك أن" و"لا بد لك من" و"نحذرك بجدية".

وأضاف قائلا: "من أنتم على كل حال؟ أي حق تملكون لتحذير أي أحد؟ ربما آن الأوان لتتخلصوا من غطرستكم وتتوقفوا عن التصرف بتلك الطريقة مع العالم".

وقال بوتين إن روسيا تنظر إلى كل الحضارات بعين المساواة وإنها مستعدة "للتعاون البناء"، بينما نسي الغرب معنى المساومة ويصور أي دولة تقف ضده عدوًا، وضرب بالصين والهند والدول العربية مثالا على ذلك.

وحول تطورات الحرب مع أوكرانيا، كشف بوتين اليوم أن أوكرانيا خسرت أكثر من 90 ألف جندي منذ بدء هجومها المضاد في أوائل يونيو حزيران. وأضاف بوتين أن كييف خسرت أيضا 557 دبابة ونحو 1900 مركبة مدرعة.

وفي سياق آخر، اعتبر الرئيس الروسي أن استعادة أذربيجان لإقليم ناغورني قره باغ الانفصالي كانت أمرا "حتميا"، وذلك بعد اتهام أرمينيا لموسكو بعدم التحرك.

وقال بوتين إن هذا الأمر "كان حتميا بعد اعتراف السلطات الأرمينية بسيادة أذربيجان (على قره باغ)"، مؤكدا أن أرمينيا "لا تزال" حليفة روسيا. وأضاف "إنها فقط مسألة وقت قبل أن تبدأ أذربيجان بإرساء النظام الدستوري مجددا في هذه المنطقة".

علي صعيد أخر، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، إن روسيا تهدد الأمن في كل أوروبا، فيما أعرب عن ثقته في استمرار دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا.

زيلينسكي كان يتحدث خلال قمة تضم نحو خمسين زعيما أوروبيًا في إسبانيا، حيث سافر الرئيس الأوكراني لحشد الدعم من الحلفاء الغربيين.

ووصل زيلينسكي إلى غرناطة في جنوب إسبانيا، في وقت سابق من صباح اليوم، لحضور قمة تعقدها المجموعة السياسية الأوروبية، التي تشكلت في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.