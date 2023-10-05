نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوتين: لا نتائج للتحقيق في تفجيرات "السيل الشمالي".. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه لا توجد نتائج للتحقيق في تفجيرات خط أنابيب "السيل الشمالي"، وعلى الأرجح لن تكون هناك نتائج.

وقال بوتين في كلمة أمام منتدى "فالداي" الدولي في مدينة سوتشي الروسية: "لا يُسمح لنا بالمشاركة في التحقيق، على الرغم من مقترحاتنا ودعواتنا المتكررة للقيام بذلك. لا توجد أي نتائج للتحقيقات، وعلى ما يبدو لن تكون هناك".

يذكر أن خطوط أنابيب الغاز الروسية "السيل الشمالي" في بحر البلطيق تعرضت لحادث تخريب بتاريخ 26 سبتمبر 2022.

وفتحت الأجهزة الأمنية الروسية تحقيقا في "فعل إرهابي دولي". وتدعو روسيا إلى تشكيل فريق تحقيق دولي بمشاركتها، لتحديد الجهات المسؤولة عن التفجير.

ونشر الصحفي الأمريكي سيمور هيرش، تحقيقا في 8 فبرايرالماضي، ذكر فيه نقلا عن مصادره أنه تم زرع عبوات ناسفة في أسفل خطوط أنابيب الغاز الروسية في يونيو 2022 من قبل غواصين من البحرية الأمريكية بدعم من المتخصصين النرويجيين تحت غطاء مناورة "بالتوبس".