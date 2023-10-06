العالم اليوم - الطلبيات الصناعية الألمانية تسجل ارتفاعا شهريا في أغسطس

انتم الان تتابعون خبر الطلبيات الصناعية الألمانية تسجل ارتفاعا شهريا في أغسطس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 6 أكتوبر 2023 11:20 صباحاً - ارتفعت الطلبيات الصناعية في ألمانيا بأكثر من المتوقع في أغسطس بسبب الزيادة القوية في قطاع تصنيع أجهزة الحاسب الآلي والمنتجات الإلكترونية والبصرية.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي الجمعةـ إن الطلبيات الصناعية الألمانية ارتفعت في أغسطس 3.9 بالمئة مقارنة بشهر يوليو بعد التعديل لحساب عوامل موسمية وأخرى مرتبطة بالتقويم.

وكان استطلاع أجرته رويترز لآراء محللين توقع ارتفاعا قدره 1.8 بالمئة.

وأظهرت البيانات ارتفاع الطلبيات الجديدة 4.9 بالمئة في الفترة من يونيو إلى أغسطس مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة.

وفي أغسطس، توقع البنك المركزي الألماني (بوندسبنك)، أن يواصل الاقتصاد الألماني "الباهت" ركوده في الفصل الثالث بسبب ضعف الطلب من الخارج وارتفاع نسب الفائدة، وهما عاملان يرخيان بثقليهما على القوة الاقتصادية الأولى في القارة.

وتراجع الاقتصاد الألماني في الفصلين السابقين ما يعد من الناحية التقنية ركوداً اقتصادياً.

ومُني القطاع الصناعي الألماني المهم، المعروف تقليديا بأنه محرك النمو الاقتصادي، بضربة بشكل خاص في الأشهر القليلة الماضية في وقت تراجعت فيه الصادرات بالتزامن مع تضخم مرتفع ونشاط عالمي خافت.