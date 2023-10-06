نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمم المتحدة: نحو 4 ملايين شخص في لبنان بحاجة إلى مساعدات إنسانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال عمران رضا منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان إن نحو أربعة ملايين نسمة يحتاجون إلى الغذاء والمساعدات، مشيرا إلى أن لبنان يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.

وذكر رضا أن حجم المساعدة التي تقدمها المنظمة العالمية "أقل بكثير من الحد الأدنى لمستوى البقاء الذي توزعه عادة"، مبينا أنه على مدى السنوات الأربع الماضية، واجه لبنان "مجموعة مركبة من الأزمات المتعددة" يصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أسوأ عشر أزمات مالية واقتصادية شهدها العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.

وأشار إلى أن هذا أدى إلى زيادة كبيرة في الاحتياجات الإنسانية للمواطنين في جميع القطاعات السكانية، منوها إلى أن لبنان بلا رئيس منذ عام تقريبا وأن الكثير من مؤسساته لا تعمل، كما أنه لم يظهر حل سياسي في سوريا حتى الآن.

يذكر أنه منذ بدء الانهيار المالي في أكتوبر 2019، ظلت الطبقة السياسية في البلاد تقاوم الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي طالب بها المجتمع الدولي.

وبدأ لبنان محادثات مع صندوق النقد الدولي عام 2020 في مسعى لتأمين خطة الإنقاذ، ولكن منذ التوصل إلى اتفاق أولي العام الماضي، يبدي قادة البلاد ترددا في تنفيذ التغييرات المطلوبة.

تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو 3.9 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات إنسانية في لبنان، بما في ذلك 2.1 مليون لبناني، و1.5 مليون سوري، و180 ألف لاجئ فلسطيني، وأكثر من واحد وثلاثين ألف فلسطيني من سوريا، و81500 مهاجر