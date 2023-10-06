العالم اليوم - أسهم أوروبا تتجه لتكبد خسائر للأسبوع الثالث على التوالي

انتم الان تتابعون خبر أسهم أوروبا تتجه لتكبد خسائر للأسبوع الثالث على التوالي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 6 أكتوبر 2023 12:23 مساءً - صعدت الأسهم الأوروبية في مستهل جلسة الجمعة، قبيل بيانات من المتوقع أن تعكس نمو الوظائف الأميركية على نحو معتدل الشهر الماضي، الأمر الذي خفف بعض الضغط على مستثمري الأسهم الذين يساورهم القلق بخصوص أسعار الفائدة المرتفعة.

وبحلول الساعة 0718 بتوقيت غرينتش صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة ليسجل ارتفاعا لثاني جلسة على التوالي، لكنه لا يزال يتجه صوب تكبد خسائر لثالث أسبوع على التوالي.

وبلغ المؤشر أدنى مستوى في ستة أشهر هذا الأسبوع مع بلوغ العائد على السندات الأميركية والأوروبية أعلى مستوى في أعوام.

وتتجه الأنظار الآن إلى بيانات الوظائف الأميركية غير الزراعية تلمسا لمؤشرات لمعرفة ما إن كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيرفع معدلات الفائدة مرة أخرى في نوفمبر.

وبالنسبة للأسهم الفردية صعد سهم أدين الهولندية لتكنولوجيا المدفوعات 3.4 بالمئة.

وعلى النقيض هوى سهم فيليبس لتكنولوجيا الرعاية الصحية التي تتخذ من أمستردام مقرا 9.6 بالمئة بعدما ذكرت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية أنها لا تزال غير راضية عن سحب أحد منتجاتها.