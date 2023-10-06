العالم اليوم - عشرات الطالبات أصبن بالشلل.. مرض غامض أم شي آخر؟

انتم الان تتابعون خبر عشرات الطالبات أصبن بالشلل.. مرض غامض أم شي آخر؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 6 أكتوبر 2023 01:24 مساءً - أصيبت عشرات الطالبات في دولة إفريقية بمرض وصف بالغامض، مما تطلب نقلهن إلى المستشفى، كما أفادت تقارير إخبارية، لكن خبراء شككوا في الأمر واعتبروه مجرد محاولة تضليل من جانب الفتيات لتفادي امتحانات آخر العام.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الواقعة حدثة في مدرسة سانت تريزا إيريجي الثانوية للبنات في بلدة موسولي، على بعد 374 كيلومتر شمال غرب نيروبي، عاصمة كينيا.

وقالت إن 95 طالبة في المرضة نقلن إلى المستشفى بعدما أصبن بالشلل إثر المرض الغامض الذي تفشى في المدرسة.

وفتح مسؤولو الصحة في هذه الدولة الواقعة بشرق إفريقيا تحقيقا لكشف أسباب تفشي المرض الغريب، محذرين من تداعيات كارثية في حال كان المرض معديا.

وطبقا لوسائل إعلام محلية، سقطت الفتيات فجأة على الأرض في المدرسة.

وتداولت لقطات فيديو منسوبة لما حدث المستشفى، ووصفتها صحيفة الديلي ميل البريطانية بـ"اللقطات المثيرة للقلق"، وتظهر الطالبان يكافحن للوقوف على أرجلهن، ويتلقين المساعدة من زميلاتهن، ويهتززن بطريقة خارجة عن السيطرة.

وأصابت الحيرة الأطباء من سبب تفشي المرض بين الطالبات، فيما جرى إرسال عينات من الدم والبول لهؤلاء الفتيات إلى المختبرات بحثا عن الأسباب.

لكن خبراء شككوا بوجود المرض برمته، مفترضين أن الأمر كله لا يعدو حالة "هيستريا جماعية"، وفق ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية " بي بي سي".

وقال مسؤولون في جهاز التعليم إنهم يخشون أن تكون الطالبات قد تظاهرن بالمرض لتجنب اختبارات نهاية العام قبل أسابيع من حصولها.

وقال مسؤول في جهاز التعليم إن بعض الطالبات قد يكن فعلا مريضات، لكن الغالبية يتظاهرن بذلك.

وذكرت مسؤولة صحية كبيرة أنه لم تكشف الفحوص عن وجود أي مسببات للأمراض.

وقالت إنه ستجري المزيد من الفحوص للتحقق من حقيقة ما حدث.