العالم اليوم - ماليزيا تتفق مع مصدر على مشروع طاقة متجددة بـ8 مليارات دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 6 أكتوبر 2023 02:21 مساءً - قال رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، إن ماليزيا والإمارات اتفقتا على القيام بصورة مشتركة بتأسيس مشروع طاقة متجددة بقدرة عشرة غيغاوات في ماليزيا بقيمة ثمانية مليارات دولار بحلول عام 2025.

وأوضح في منشور على منصة "إكس" أمس الخميس أنه تم تحديد الخطوط العريضة للتعاون في اتفاقية مبدئية بين هيئة تنمية الاستثمار الماليزية وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر).

وخلال زيارته لأبوظبي، التقى رئيس وزراء ماليزيا، أنور إبراهيم، مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زياد آل نهيان، الخميس، لمناقشة مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وماليزيا وسبل تعزيزها وتنميتها

وناقش الجانبان مسارات التعاون والفرص الطموحة لبناء شراكات مثمرة بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي وغيرها من الجوانب، مؤكدين في هذا السياق الاهتمام المتبادل بدفع التعاون ضمن التوجه نحو إقامة شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن شركة "مصدر" قد تأسست في عام 2006 وتنتشر مشاريعها في أكثر من 40 دولة، وتستثمر أو تلتزم بالاستثمار في محفظة مشاريع طاقة متجددة عالمية تتجاوز قدرتها الإنتاجية 20 غيغاوات وتفوق قيمتها الإجمالية 30 مليار دولار، مع تطلعات لتعزيز قدرتها الإنتاجية لتصل إلى 100 غيغاوات وإنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويا بحلول عام 2030، بحسب موقعها الإلكتروني.