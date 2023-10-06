العالم اليوم - الكرملين: روسيا لا تستهدف مدنيين وإنما أهدافا عسكرية

انتم الان تتابعون خبر الكرملين: روسيا لا تستهدف مدنيين وإنما أهدافا عسكرية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 6 أكتوبر 2023 02:21 مساءً - أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، الجمعة، أن الانسحاب المحتمل من التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لا يعني وجود نية لإجراء تجارب نووية.

كما أشار بيسكوف في تصريحات أخرى، أن التقرير النهائي للتحقيق في تحطم طائرة زعيم مجموعة فاغنر العسكرية، يفغني بيرغوجين، لم يُعرض بعد. هنا بعض النقاط المهمة التي ذكرها خلال حديثه الجمعة: الجيش الروسي لا يهاجم أهدافا مدنية.

لا يزال الاهتمام الدولي بمنتدى فالداي كبيرا، على الرغم من تغير تركيبة المشاركين في المنتدى، في المنتدى قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "نواجه مهمة بناء عالم جديد"، مشيرا إلى أن "تغيرات خطيرة قد حدثت في العالم على مدى 20 عاما، وعندما تغير النظام العالمي بدا الوقت مضغوطا".

ومن جهة أخرى، أشار بيسكوف إلى أن الكرملين لا يوجد لديه أي رد فعل على منح جائزة نوبل للسلام للناشطة الحقوقية الإيرانية نرجس محمدي.

الكرملين لا يكشف عن موعد إجراء اختبارات صاروخ بوريفيستنيك، الذي يعمل بالطاقة النووية وتلقبه صحف عسكرية غربية بـ" البرق الأسود" أو "سقوط السماء".

يجري بوتين محادثات مع رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني في 10 أكتوبر.

بوتين ورئيس وزراء العراق سيشاركان في الجلسة العامة لـ REW في 11 أكتوبر.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر الكرملين: روسيا لا تستهدف مدنيين وإنما أهدافا عسكرية .. في رعاية الله وحفظة