العالم اليوم - مجلس سوريا الديمقراطية يتهم تركيا باستهداف المنشآت المدنية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 6 أكتوبر 2023 02:21 مساءً - قال عضو المجلس الرئاسي في مجلس سوريا الديمقراطية، حكمت حبيب في مقابلة مع "دوت الخليج"، الجمعة، إن الهجوم الجوي التركي على مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" يتركز على المنشآت المدنية، التي يستفيد منها السكان.