50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى
أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة اليوم، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها قوات العدو الصهيوني على أبواب ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.
وبحسب ما نقلته وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، قدرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن نحو 50 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.
وأفادت مصادر مقدسية، بأن قوات العدو انتشرت في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، واعتدت عليهم، ما أدى لإصابة عدد منهم بجروح ورضوض.
ووُجُهت دعوات مقدسية للرباط والصلاة في المسجد الأقصى المبارك لمواجهة سياسات العدو الصهيوني التهويدية في القدس المحتلة.
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