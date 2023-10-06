العالم اليوم - خفض الانبعاثات لاستمرارية الحياة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 6 أكتوبر 2023 05:21 مساءً - بعث مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول "أديبيك 2023" العديد من المؤشرات التي ستساعد المستثمرين على تنمية مشاريعهم بطريقة صديقة للبيئة ومنخفضة الكربون، إضافة إلى إمكانية ترجمتها بشكل فعلي وسريع على أرض الواقع.

ومن خلال هذا المؤتمر اتفق قادة الطاقة على معالجة موضوعات تشمل التغلّب على العوائق التي تواجه جهود إزالة الكربون وحشد التمويل للتكنولوجيات منخفضة الكربون، ناهيك عن نعزيز الدور البارز للابتكار في تسريع المسيرة نحو تحقيق مستقبل أكثر إشراقاً للطاقة.

مشاريع استثمارية صديقة للبيئة

تشجع الدول المتقدمة الآن رواد الأعمال والمستثمرين على تنمية المشاريع التي تتضمن في جوهرها انتقالا صريحا وفوريا من مصادر الطاقة القديمة، كالوقود الأحفوري الذي يساهم في انبعاثات كربونية كبيرة إلى مصادر الطاقة البديلة والمتجددة بما فيها من مزايا لتأخير الانهيارالمناخي.

منصة إماراتية لمراقبة انبعاثات الشركات

قال الدكتور أحمد سمير، مدير الاستدامة بمنطقة الشرق الأوسط لبودكاست صفر كربون إن دولة الامارات تعمل على إنشاء منصة لرصد انبعاثات الشركات الصناعية والنفطية وغيرها بحيث تكون واضحة ومعروضة للجميع، مضيفا أن أن دولة الامارات ستمنح الشركات التي تخفض من انبعاثاتها تمويلا وحوافز مالية تحتسب قيمتها بنسبة خفضها للانبعاثات الكربونية.

استمرارية النفط والغاز

أشار المشاركون في معرض أديبيك إلى استمرارية التعامل بالنفط والغاز بطريقة تضمن تقليل انبعاثاتها سعيا لتحقيق الانتقال المنطقي للطاقة النظيفة دون التأثير على مصالح الدول الكبرى أو الدول النامية التي لا تستطيع ضمان الانتقال الفوري للطاقة البديلة نظرا لارتفاع تكاليفها.