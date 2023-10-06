العالم اليوم - بالصور.. قمر صناعي "ثوري" يكشف "مناطق الحرارة بالعالم" بدقة

انتم الان تتابعون خبر بالصور.. قمر صناعي "ثوري" يكشف "مناطق الحرارة بالعالم" بدقة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 6 أكتوبر 2023 05:21 مساءً - أرسل "مقياس الحرارة الطائر" البريطاني الصنع صوره الأولى من الفضاء للنقاط الأعلى حرارة على الأرض.

والتقط القمر الصناعي HOTSAT-1 "صور حرارية عالية الدقة" عن شوارع لاس فيغاس المشمسة، ومجمع تخزين النفط الضخم في أوكلاهوما، والحرارة الشديدة لحرائق الغابات الكندية.

مقياس الحرارة العالمي

تم إطلاق HOTSAT-1، الذي أطلق عليه اسم "مقياس الحرارة العالمي"، بواسطة SpaceX خلال فصل الصيف.

وعلى عكس الأقمار الصناعية التي تراقب الأرض بكاميرات "ترى" الضوء المرئي، مثل أعيننا، يراقب HOTSAT-1 الأشعة تحت الحمراء لتسجيل مقدار الحرارة المنبعثة من الأجسام أو المناطق الطبيعية.

وقالت شركة تكنولوجيا المناخ SatVu، التي تدير أول قمر صناعي في العالم، إن الصور تمثل علامة فارقة رئيسية في عصر جديد من مراقبة الأرض ومراقبة المناخ.

من خلال وضع هذه التكنولوجيا على قمر صناعي، تتمكن الشركة من تنزيل دفق مستمر من الصور على مدار الساعة، حتى في البلدان ذات الحدود المغلقة.

وقال أنتوني بيكر، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة SatVu، لقناة سكاي نيوز: "هذا يوم رائع. الصور الأولى تتجاوز التوقعات، ونحن متحمسون للغاية".

"لقد كانت الشركة تعمل حتى هذه اللحظة ونحن الآن جاهزون للعمليات التجارية حتى نتمكن من مواجهة تلك التحديات المناخية".

ماذا كشفت الصور؟