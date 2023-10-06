نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة 9 بانفجار جديد في حمص السورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصيب 9 أشخاص في انفجار وقع في مدينة حمص وسط سوريا، الجمعة، بعد تصدي القوات الحكومية السورية لعدد من الطائرات المسيّرة.

وقالت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية: "أصيب 9 أشخاص في انفجار جسم ملغّم سقط في حي الغوطة شمال غرب مدينة حمص، وأن إصابتهم متوسطة وخفيفة".

وأكدت المصادر أن "الانفجار ناجم عن تصدي وسائط الدفاع الجوي التابعة للجيش السوري لـ6 مسيّرات تم إسقاطها على أطراف مدينة حمص الشمالية الغربية".

يأتي ذلك عقب هجوم بطائرات مسيّرة على حفل تخريج دفعة من طلبة الكلية الحربية في حمص، الخميس، ما أسفر عن مقتل 89 شخصًا، منهم 31 من النساء و5 أطفال، وإصابة 277 آخرين.. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.