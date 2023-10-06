العالم اليوم - فيديو "الهدف اللغز".. كرة تلامس الشباك ولا تحتسب

انتم الان تتابعون خبر فيديو "الهدف اللغز".. كرة تلامس الشباك ولا تحتسب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 6 أكتوبر 2023 08:29 مساءً - سجل الدوري الإيراني حالة مثلت لغزا كبيرا في كرة القدم، مساء الخميس، في لقطة غريبة اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي.

خلال مباراة شمس آذار وزوب أهان، لم يحتسب حكم اللقاء هدفا وأكمل اللعب، رغم أن الكرة لامست الشباك، في واقعة غير مسبوقة بعالم كرة القدم.

خلال هجمة لفريق شمس آذار، قام لاعب بضربة رأسية، بدا كأنها لامست شباك سقف المرمى ثم عادت للملعب، قبل أن يشتتها الدفاع.

الحالة الغريبة بدت كهدف صريح، فملامسة الشباك تعني عبور الكرة خط المرمى، لكن الحكم أكمل اللعب.

توضيح إيراني

من جهته قال خبير التحكيم بالدوري الإيراني نافيد مظفري، إن قرار الحكم صحيح بعدم احتساب الهدف.

مظفري قال إن اهتزاز الشبكة جاء بسبب وقوع حارس المرمى داخل الشباك، مما هز الشباك في جميع أنحاء المرمى.

وكشفت الإعادة من زاوية أخرى لحظة "خداع بصري" تعرض لها المشاهدين، حيث لم تدخل الكرة المرمى بالفعل.

هذا "الخداع البصري" لا يزال لم يقنع كل المتابعين، الذين أصروا على أن الكرة لامست الشباك، ليستمر اللغز.