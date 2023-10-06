العالم اليوم - أبطال أفريقيا.. القرعة تبتسم للعرب وترفع طموحات التتويج

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 6 أكتوبر 2023 09:23 مساءً - انتهت مراسم قرعة بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية التي نظمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في جوهانسبرغ بأنباء أغلبها سارة للفرق العربية المتنافسة في البطولتين.

وتشارك 7 فرق عربية في بطولة دوري أبطال أفريقيا مقسمة على 4 مجموعات، من أصل 16 فريقا يتنافسون من أجل الفوز بالبطولة الأفريقية الأغلى والمؤهلة إلى كأس العالم للأندية.

وفي بطولة الكونفدرالية تنافس 7 فرق عربية ضمن 16 فريقا من أجل التتويج بالبطولة المؤهلة إلى كأس السوبر الأفريقي ضد بطل دوري الأبطال قبل انطلاق الموسم المقبل.

طريق العرب الأبطال

وقع العملاق المصري، النادي الأهلي حامل لقب البطولة والأكثر تتويجا بها برصيد 11 لقبا، في مجموعة تضم فريق شباب بلوزداد الجزائري، ويانغ أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.

ويعد الأهلي المصري هو المرشح الأوفر حظا في التأهل إلى الدور التالي والفوز بصدارة المجموعة في رحلته للدفاع عن اللقب والبحث عن النجمة الثانية عشر في سجله بالبطولة، بينما يمتلك الفريق الجزائري فرصة جادة في العبور إلى الدور التالي، حيث يتأهل صاحبي المركز الأول والثاني من كل مجموعة.

وشهدت المجموعة الثالثة صدامات عربية مكثفة بتواجد 3 فرق، حيث يتنافس الترجي والنجم الساحلي التونسيان مع الهلال السوداني وفريق بترو أتلتيكو الأنغولي، من أجل الظفر ببطاقتي العبور إلى ربع النهائي.

المجموعة الثانية ضمت الوداد المغربي وصيف النسخة الماضية والمرشح الأول للتأهل إلى ربع النهائي مع فرق سيمبا التنزاني وآسيك الإيفوري وغوانينغ غالاكسي البوتسواني.

وظهر الفريق المصري الذي يشارك للمرة الأولى في تاريخه بالمسابقة، بيراميدز في مجموعة شاقة للغاية مع صنداونز الجنوب إفريقي المصنف ضمن أفضل الفرق في القارة، مع مازيمبي الكونغولي صاحب الألقاب الخمسة، ونواذيبو الموريتاني.

ويمتلك العرب فرصة للتأهل في كل المجموعات الأربع، مع وجود إمكانية لعبور 6 فرق إلى دور الثمانية، حيث تأكد خروج فريق عربي واحد على الأقل، لوجود ثلاثة فرق عربية في مجموعة واحدة لن تسمح سوى بتأهل ثنائي فقط.

عرب الكونفدرالية

شهدت المجموعة الأولى في الكونفدرالية حضور 3 فرق عربية يتنافسون من أجل الظفر ببطاقتي التأهل، حيث جاءت فرق اتحاد العاصمة الجزائري ومودرن فيوتشر المصري، وسوبر سبورت يونايتد الجنوب أفريقي، والهلال الليبي في مجموعة واحدة.

وضمن العرب مقعدا على الأقل في ربع نهائي الكونفدرالية من المجموعة الأولى، بينما ابتسمت القرعة للزمالك المصري، الذي ينافس ساغرادا الأنغولي وسوار الغيني وأبو سليم الليبي.

وحل الأفريقي التونسي في المجموعة الثالثة مع ريفرز يونايتد النيجيري ودريمز الغاني وأكاديميكا لوبيتو الأنغولي.

نهضة بركان المغربي أحد عمالقة البطولة ينافس في المجموعة الرابعة مع ديابل نوارس الكونغولي وستاد مالي وسيكوكون يونايتد الجنوب إفريقي.

سيطرة عربية

شهدت النسخ السابقة في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية سيطرة عربية على منصات التتويج من فرق الشمال الأفريقي، حيث توج الأهلي المصري بآخر ألقاب دوري الأبطال، واتحاد العاصمة الجزائري بالكونفدرالية في العام الماضي.

ولن يجد العرب صعوبة كبيرة في مرحلة المجموعات في البطولتين من أجل تشكيل النسبة الأكبر في ربع النهائي في محاولة جديدة لاستمرار السيطرة على الألقاب القارية.